Протести у Лос-Анджелесі: Трамп подякував Нацгвардії за роботу, але вона ще не прибула

Президент США Дональд Трамп осоромився заявою щодо протестів у Лос-Анджелесі. Він подякував Національній гвардії США за допомогу, але її бійці ще навіть не прибули до місця заворушень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Сьогодні вранці Трамп розпорядився відправити 2000 бійців Національної гвардії до Лос-Анджелеса, щоб боротися з заворушеннями, які спалахнули через рейди проти нелегалів.

Згодом Трамп подякував Національній гвардії "за добре виконану роботу", проте гвардійці, як пише BBC, схоже, ще навіть не в Лос-Анджелесі. Тимчасовий прокурор США в Центральному окрузі Каліфорнії Білл Ессейлі заявив, що вони прибудуть протягом 24 годин.