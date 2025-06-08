Протести у Лос-Анджелесі: Трамп подякував Нацгвардії за роботу, але вона ще не прибула
Президент США Дональд Трамп осоромився заявою щодо протестів у Лос-Анджелесі. Він подякував Національній гвардії США за допомогу, але її бійці ще навіть не прибули до місця заворушень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Сьогодні вранці Трамп розпорядився відправити 2000 бійців Національної гвардії до Лос-Анджелеса, щоб боротися з заворушеннями, які спалахнули через рейди проти нелегалів.
Згодом Трамп подякував Національній гвардії "за добре виконану роботу", проте гвардійці, як пише BBC, схоже, ще навіть не в Лос-Анджелесі. Тимчасовий прокурор США в Центральному окрузі Каліфорнії Білл Ессейлі заявив, що вони прибудуть протягом 24 годин.
Водночас губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, який представляє Демократичну партію, назвав наказ Трампа "непотрібним" та "навмисно провокаційним", заявивши, що правоохоронних органів не бракує в Лос-Анджелесі.
Протести у Лос-Анджелесі
У п'ятницю понад 1000 осіб оточили федеральну будівлю у центрі Лос-Анджелеса, а вже у суботу протести спалахнули у Парамаунті. Поліція застосувала проти демонстрантів газ і гранати.
Вашингтон звинувачує керівництво Каліфорнії у потуранні насильству, а місцева влада критикує дії федерального уряду. Лос-Анджелес заявив, що не братиме участі у депортаціях. Щоб придушити протести, Трамп вирішив задіяти Національну гвардію.
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