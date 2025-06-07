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Удар по дитячій залізниці в Харкові: загинула керівниця закладу

Харків, Субота 07 червня 2025 20:03
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Удар по дитячій залізниці в Харкові: загинула керівниця закладу Фото: удар по Харкову забрав життя очільниці дитячої залізниці (t.me/synegubov)
Автор: Каріна Левицька

У Харкові під час ракетного обстрілу постраждала дитяча залізниця. Внаслідок ворожого удару загинула нещодавно призначена керівниця закладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління "Укрзалізниці" Олександра Перцовського.

"Черговий підступний удар по Харкову забрав життя нашої співробітниці, 4 залізничників поранено. Поруч із ними в лікарні наші люди, щоб була максимальна підтримка та допомога", - пояснив глава УЗ.

За його словами, ворожий удар прийшовся поруч із виробничими приміщеннями та депо Малої Південної - дитячою залізницею Харкова.

"З безпекових міркувань її не відкриваємо - скасовували відкриття, тож учнів чи відвідувачів не було на місці й вони в безпеці! Страшно уявити, що було б в інакшому випадку". - зазначив він.

Однак розповів, що удар забрав життя очільниці закладу. За словами Перцовського, очільницею дитячої залізниці була молода співробітниця, яку призначили лише 2 тижні тому.

Найпотужніша атака по Харкову

Нагадаємо, що цієї ночі Харків зазнав найбільш масштабного обстрілу з початку повномасштабної війни.

За словами мера Ігоря Терехова, по місту було випущено близько 48 безпілотників типу "Шахед". Обласна прокуратура повідомила про понад 50 таких дронів, а також про застосування ворогом керованих авіабомб і ракет.

Внаслідок атаки постраждали 18 багатоповерхівок, серед яких три отримали серйозні пошкодження конструкцій, а також 13 приватних будинків.

Станом на ранок відомо про загибель трьох осіб, серед яких півторамісячне немовля та 14-річна дівчинка, а також про 21 постраждалого.

Деталі про наслідки цієї атаки можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Другий удар за день

Надвечір ворог завдав нового удару по Харкову. Цього разу застосувавши дві керовані авіабомби КАБ.

Серед іншого росіяни ударили керованими авіабомбами по дитячій залізниці. РБК-Україна показувало фото руйнувань після атаки.

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