Удар по дитячій залізниці в Харкові: загинула керівниця закладу

У Харкові під час ракетного обстрілу постраждала дитяча залізниця. Внаслідок ворожого удару загинула нещодавно призначена керівниця закладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління "Укрзалізниці" Олександра Перцовського.

"Черговий підступний удар по Харкову забрав життя нашої співробітниці, 4 залізничників поранено. Поруч із ними в лікарні наші люди, щоб була максимальна підтримка та допомога", - пояснив глава УЗ.

За його словами, ворожий удар прийшовся поруч із виробничими приміщеннями та депо Малої Південної - дитячою залізницею Харкова.

"З безпекових міркувань її не відкриваємо - скасовували відкриття, тож учнів чи відвідувачів не було на місці й вони в безпеці! Страшно уявити, що було б в інакшому випадку". - зазначив він.

Однак розповів, що удар забрав життя очільниці закладу. За словами Перцовського, очільницею дитячої залізниці була молода співробітниця, яку призначили лише 2 тижні тому.