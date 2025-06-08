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У мережі писали про затримання воїна біля "КиївПрайду". Поліція каже - бився протезом

Київ, Неділя 08 червня 2025 09:48
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У мережі писали про затримання воїна біля "КиївПрайду". Поліція каже - бився протезом Фото: у Києві затримали військового біля "КиївПрайду" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві вчора, 7 червня, поліцейські затримали групу людей, які хотіли влаштувати бійку на "КиївПрайді" біля будівлі Міністерства закордонних справ. Серед затриманих був військовий з протезом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки та заяву поліції Києва.

Вчора у місцевих пабліках з'явилася інформація, що правоохоронці затримали на Михайлівській площі військового, а також пошкодили йому протез. Пабліки також опублікували відповідні фото.

У мережі писали про затримання воїна біля &quot;КиївПрайду&quot;. Поліція каже - бився протезом

Однак сьогодні вранці у поліції Києва пояснили, що військовослужбовець був серед групи осіб, яка не захотіла проходити поверхневу перевірку та влаштувала сутичку з поліцейськими.

"Військовослужбовець під час штовханини ударив протезом по голові працівника поліції, спричинивши останньому тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми та забійної рани", - розповіли в поліції Києва.

Там зазначили, що слідчий відділ Шевченківського управління поліції порушив справу за фактом насильства щодо працівника поліції. Наразі триває слідство.

Крім того, правоохоронці склали адміністративні матеріали за ст. 173 (дрібне хуліганство), ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню поліцейського) КУпАП щодо інших учасників сутички на Михайлівській площі. У них вилучили димові шашки та газові балончики.

Конфлікт на "КиївПрайді"

Учора на Михайлівській площі у Києві відбувся захід до "Тижня рівності", який проводила ЛГБТ-спільнота. Однак захід не минувся без скандалів. Спочатку до "КиївПрайду" прийшла група, яка була налаштована до бійки. Аби цьому запобігти, найбільш агресивно налаштованих правоохоронці доставили до райвідділку поліції.

Крім того, проведення "КиївПрайду" на Михайлівській площі засудили в Київській митрополії Православної церкви України. Детальніше про те, як вчора проходив "КиївПрайд", - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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