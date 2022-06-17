Джонсон прибыл в Украину с необъявленным визитом
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Украину с необъявленным визитом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Сообщается, что Джонсон должен был посетить саммит в Донкастере, но отказался в последнюю минуту и отправился в Киев.
Информацию о визите уже подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, который опубликовал видео встречи с британским премьером.
"Многие дни этой войны доказали: поддержка Украины со стороны Великобритании тверда и решительна. Рад снова видеть в Киеве большого друга нашей страны Бориса Джонсона", - подписал он опубликованные кадры.
Напомним, это второй визит Джонсона в Украину с начала российского вторжения. В апреле он стал первым лидером страны G7, который приехал в Киев.
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