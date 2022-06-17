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Джонсон прибыл в Украину с необъявленным визитом

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Киев, Пятница 17 июня 2022 17:37
Джонсон прибыл в Украину с необъявленным визитом Фото: британский премьер Борис Джонсон (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Украину с необъявленным визитом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Сообщается, что Джонсон должен был посетить саммит в Донкастере, но отказался в последнюю минуту и отправился в Киев.

Информацию о визите уже подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, который опубликовал видео встречи с британским премьером.

"Многие дни этой войны доказали: поддержка Украины со стороны Великобритании тверда и решительна. Рад снова видеть в Киеве большого друга нашей страны Бориса Джонсона", - подписал он опубликованные кадры.

Напомним, это второй визит Джонсона в Украину с начала российского вторжения. В апреле он стал первым лидером страны G7, который приехал в Киев.

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