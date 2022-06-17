Подбитый российский буксир "Василий Бех" затонул в Черном море

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесской ОВА Максима Марченко.

"Сегодня утром нашими Военно-морскими силами было поражено судно-обеспечения Черноморского флота "Василий Бех", на борту которого был установлен "ТОР". Позже стало известно, что он затонул", - заявил Марченко.

Как известно, в ночь на 17 июня Военно-морские силы Украины применили американские ракеты Harpoon, которые точно поразили российский буксир. Удар по нему пришелся в то время, когда он перевозил на остров Змеиный боеприпасы, оружие и личный состав ЧФ РФ.

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