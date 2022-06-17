Момент "Х". У Зеленского не исключают возвращения Крыма военным путем

Возвращение Крыма, который сейчас временно оккупирован Россией, возможно и военным путем. Ведь с 24 февраля подходы к этому вопросу изменились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянную представительницу президента Украины в АР Крым Тамилу Ташеву в эфире телемарафона.

"Вопрос использования различных асимметричных мер, в том числе и элементов военных, они не исключались в Стратегии деоккупации и реинтеграции. Вопрос Крыма после 24 февраля и подходы к возвращению территорий тоже изменились", - сказала Ташева.

Она подчеркнула, что в любом случае рассчитывать в первую очередь прежде всего надо на наши Вооруженные Силы.

"И, конечно, что для возвращения территорий будем использовать абсолютно все методы, которые на данный момент, то есть на момент "Х", назовем его так, будут нам нужны для возвращения этой территории", - сказала Ташева.

Напомним, недавно глава Минобороны Алексей Резников заявил, что оружие от союзников поможет Украине вернуть оккупированные Россией территории, включая Крым и сказал, на каком этапе это может произойти.

Ранее допустили в украинский разведке, до конца года ВСУ могут как минимум зайти на территорию временно оккупированного полуострова.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цена освобождения Крыма от российской оккупации - жизнь сотни тысяч украинцев.

При этом в Кремле заявляют, что якобы безопасность Крыма и моста гарантирована военными РФ.

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