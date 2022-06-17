Цуренко поднялась в основную сетку Уимблдона-2022
Список украинок в основном этапе теннисного Уимблдонского турнира-2022 пополнился Лесей Цуренко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Entry List Updates Women.
33-летняя теннисистка изначально должна была сыграть в квалификации. Однако, после снятия с турнира хорватки Аны Конюх получила место в основной сетке Уимблдона.
Эта часть "Большого шлема" на траве начнется 27 июня. Лучшим результатом Цуренко на Уимблдоне остается выход в 3-й раунд в 2017 году.
Кроме нее, в основную сетку турнира попали еще три украинки. Компанию Цуренко составят Ангелина Калинина, Марта Костюк и Даяна Ястремская. В квалификации выступит еще одно трио – Дарья Снигур, Екатерина Байндль и Катарина Завацкая.
В апреле организаторы Уимблдонского турнира избавились от теннисистов из РФ и Беларуси из-за развязывания войны против Украины руководством двух государств. В ответ Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) решила не начислять рейтинговые очки за Уимблдон-2022.
Wimbledon update— Entry List Updates Women (@EntryListsWomen) June 17, 2022
OUT: Konjuh
IN: Tsurenko
NEXT: Pera
К слову, Серена Уильямс получила специальное приглашение на Уимблдон-2022.
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