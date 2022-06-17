Из российского плена освободили парамедика "Тайру", - Зеленский

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

"Сегодня уже могу сообщить: удалось освободить из плена "Тайру", украинского парамедика Юлию Паевскую. Она уже дома. Будем работать и дальше, чтобы забрать всех", - отметил он.

Кто такая "Тайра"

Юлия Паевская - известный украинский военный парамедик, основательница эвакуационно-медицинского добровольческого подразделения "Ангелы Тайры".

С 2014 года была волонтером в зоне антитеррористической операции на Донбассе. В 2018 присоединилась к Вооруженным силам Украины и возглавляла эвакуационное отделение 61-го мобильного госпиталя в Мариуполе до 2020 года.

На момент полномасштабного вторжения России была волонтером в Мариуполе. Попала в российский плен 16 марта 2022 года при попытке выйти из осажденного города.