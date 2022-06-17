Названы потери Украины в военной технике с начала вторжения РФ

С начала полномасштабного вторжения России украинская армия потеряла до половины своей военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью командующего материально-техническим обеспечением Командования Сухопутных войск Владимира Карпенко для National Defense .

"На сегодняшний день мы имеем примерно 30-40%, а иногда и до 50% потерь техники в результате активных боев. Таким образом, мы потеряли примерно 50%. Потеряно около 1300 БМП, 400 танков и 700 артиллерийских систем", - отметил он.

Он также добавил, что одна бригада Вооруженных сил Украины может прикрыть около 40 км линии фронта. Таким образом, чтобы закрыть весь фронт и для активных боев нужно 40 бригад.