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Количество погибших и раненых в результате обстрела Николаева возросло

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Николаев, Пятница 17 июня 2022 12:29
Количество погибших и раненых в результате обстрела Николаева возросло Фото: в результате ракетного удара по Николаеву погибли два человека (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Число жертв в результате ракетного удара по Николаеву возросло до двух человек. Ранее было известно об одном погибшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

Также, по данным главы области, ранения получили 20 человек. Сейчас их состояние неизвестно.

Напомним, утром 17 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву.

Вражеский снаряд попал в спальный район города, от удара пострадали четыре многоэтажки и объект инфраструктуры.

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