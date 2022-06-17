Количество погибших и раненых в результате обстрела Николаева возросло
Фото: в результате ракетного удара по Николаеву погибли два человека (Виталий Носач, РБК-Украина)
Число жертв в результате ракетного удара по Николаеву возросло до двух человек. Ранее было известно об одном погибшем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.
Также, по данным главы области, ранения получили 20 человек. Сейчас их состояние неизвестно.
Напомним, утром 17 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву.
Вражеский снаряд попал в спальный район города, от удара пострадали четыре многоэтажки и объект инфраструктуры.
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