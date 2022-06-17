ru ua
Пт, 17 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ермак рассказал, о чем говорили на встрече с Джонсоном

Новина українською →
Украина, Пятница 17 июня 2022 18:31
Ермак рассказал, о чем говорили на встрече с Джонсоном Фото: Андрей Ермак (president.gov)
Автор: Евгений Прокопенко

В офисе президента Украины состоялась встреча с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. На ней речь шла об оборонной и экономической поддержке Украины, ужесточении санкции для России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Он заявил, что сегодня вместе с Владимиром Зеленским, командой Офиса и Правительства встретились с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Мы обсудили с Борисом необходимость поставок тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию, в частности, предложения международной группы Макфола-Ермака, а также гарантии безопасности для Украины и необходимость компенсации Россией нанесенного ущерба нашему государству", - написал Ермак.

Он добавил, что Украина благодарна Британии за мощную поддержку.

"Как говорится, друзья познаются а беде. У нас общие цели и понимание, как их достичь", - подчеркнул руководитель ОП Украины.Ермак рассказал, о чем говорили на встрече с Джонсоном

Напомним, сегодня Джонсон должен был посетить саммит в Донкастере, но отказался в последнюю минуту и отправился в Киев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президента
NEWS
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС
DAILY
Всегда на связи. Чем Украине во время войны помогает Starlink от Илона Маска
Михаил ФедоровВице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Всегда на связи. Чем Украине во время войны помогает Starlink от Илона Маска