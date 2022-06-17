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Нидерланды поддержат статус кандидата в ЕС для Украины, - Рютте

Новина українською →
Амстердам, Пятница 17 июня 2022 20:03
Нидерланды поддержат статус кандидата в ЕС для Украины, - Рютте Фото: нидерландский премьер Марк Рютте (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Нидерланды поддержат предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз. Данная страна является одним из скептиков в отношении евроинтеграции Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на nu.nl.

Как заявил премьер-министр Марк Рютте, правительство Нидерландов довольно компромиссом и тем, что Украина получит дополнительную "домашнюю работу".

"Система присоединения остается в силе. Пока идет и этот сигнал", - подчеркнул он.

Министр иностранных дел Вопке Хукстра добавил, что рекомендации Еврокомиссии являются сбалансированными и уравновешенными. По его словам, для единства Европы важно предоставить Украине статус кандидата.

На заявление нидерландских властей отреагировал глава Офиса президента Андрей Ермак. Он отметил, что для Украины важно, что Нидерланды пошли навстречу.

"Украина ожидает положительного решения Совета Европы о статусе кандидата в члены ЕС. Мы хорошо понимаем весь фронт работ. Также следует помнить, что Украина будет проводить все необходимые реформы в условиях, в которых это не делала ни одна из стран Европы - во время широкомасштабной войны с Россией. Но это будет еще больше стимулировать", - добавил он.

Напомним, сегодня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. На следующей неделе лидеры стран-участниц должны принять окончательное решение.

Для начала переговоров Киев должен завершить судебную, антикоррупционную реформы, запустить в работу закон об олигархах и завершить законодательную реформу в отношении национальных меньшинств.

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Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС
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