Рекордна атаку на Україну та дозвіл на протипіхотні міни: новини за вихідні

Нічний удар по Україні 29 червня

Нагадаємо, що у ніч на 29 червня Росія здійснила рекордну за масштабами атаку - по території України випущено 537 повітряних цілей, серед яких 477 дронів-камікадзе та 60 ракет.

Більшість з них збили сили ППО, однак є і влучання.

Ударів зазнали Львівська, Івано-Франківська та Хмельницька області - пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Також росіяни атакували Смілу, Кременчук, Запоріжжя і Миколаїв.

Під час відбиття обстрілу трагічно загинув український пілот F-16 Максим Устименко. Він встиг відвести літак від житлових кварталів, але не зміг катапультуватися.

Зазначимо, що вдень неділі Зеленський дав Устименку звання Герой України, а також його посмертно підвищили до полковника.

Більше про наслідки нічного обстрілу України - у матеріалі РБК-Україна.

Україна дозволила протипіхотні міни

Вдень неділі, 29 червня, президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

Міністерство закордонних справ України детально пояснило, чому Україна відмовилась від обмежень на міни.

Зауважимо, що Україна - не перша держава, яка через загрозу від Росії відмовляється від виконання положень Оттавської конвенції. Раніше таке рішення вже прийняли Польща, Литва, Латвія та Фінляндія.

Брянськ атакують дрони

За даними джерел, вчора, 29 червня, мешканці Брянська прокинулися від потужних вибухів. Над містом працювала ППО, яка намагалася збити безпілотники.

Як повідомили джерела РБК-Україна в спецслужбах, через роботу російської ППО пошкоджено багатоповерхівки.

РБК-Україна показувало фото та відео з Брянська. Варто зауважити, що обстріл району вчора тривав вже 4 день.

Папа Римський українською звернувся до прочан

Папа Римський звернувся до українців українською мовою, написавши послання у Twitter. У зверненні він висловив підтримку народу та особливо родинам полеглих.

Росія може повністю заборонити експорт бензину

Уряд Росії розглядає можливість повної заборони експорту бензину на тлі стрімкого зростання цін на внутрішньому ринку. Водночас такий крок може серйозно вдарити по нафтовій галузі та економіці в цілому.

Як зазначають в українській розвідці, на тлі стрімкого зростання цін на пальне також обговорюється розширення чинних обмежень - від трейдерів і нафтобаз до безпосередніх виробників, включно з ключовими державними гравцями, такими як "Роснефть".

ГУР запустило виробництво бойових роботів "ЛЕГІТ"

Легіон ГУР розпочав виробництво наземних роботизованих комплексів під назвою "ЛЕГІТ".

За даними розвідки, дані комплекси були розроблені спільно операторами та інженерами UAV CYCLONE group у співпраці з інженерами DIU Legion Support.

РБК-Україна поділилось відео з даними комплексами.