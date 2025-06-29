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Брянськ четвертий день поспіль атакують дрони: ППО наробила шкоди цивільним (фото, відео)

Брянська область, Неділя 29 червня 2025 16:48
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Брянськ четвертий день поспіль атакують дрони: ППО наробила шкоди цивільним (фото, відео) Фото: Брянськ четвертий день перебуває під атакою безпілотників (t.me GUmchs62)
Автор: Каріна Левицька, Юлія Акимова

Брянськ вже четвертий день поспіль зазнає атак дронів. Ворожа ППО, яка намагається збити безпілотники, вже пошкодила кілька житлових багатоповерхівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

За даними джерел, сьогодні, 29 червня, мешканці Брянська прокинулися від потужних вибухів. Над містом працювала ППО, яка намагалася збити безпілотники.

Як повідомили джерела РБК-Україна в спецслужбах, через роботу російської ППО пошкоджено багатоповерхівки.

Повідомляється, що місцева влада офіційно визнала атаку безпілотників на місто та вибухи внаслідок роботи ППО. При цьому губернатор Олександр Богомаз у своєму повідомленні стверджує, що всі безпілотники були "успішно збиті".

Удари по Брянську

Зауважимо, що вчора джерела РБК-Україна повідомляли, що дрони ГУР Міноборони "привітали" Брянськ з Днем Конституції України.

Варто додати, що ввечері 26 червня ударні дрони ГУР вразили у Брянську склади зберігання ракетного палива та паливно-мастильних матеріалів 1061 центру МТЗ ЗС РФ. Після чотирьох вибухів почалася пожежа на нафтобазі.

За даними джерел РБК-Україна, склади атакували українські дрони "Бобер", "Баклан" і "Обрій".

Атаки по військових об'єктах Брянська продовжилися 27 і 28 червня. Генштаб ЗСУ підтвердив влучання дронів ГУР по об'єктах ворожого 120-го арсеналу.

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