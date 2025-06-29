Брянськ четвертий день поспіль атакують дрони: ППО наробила шкоди цивільним (фото, відео)

Фото: Брянськ четвертий день перебуває під атакою безпілотників (t.me GUmchs62)

Брянськ вже четвертий день поспіль зазнає атак дронів. Ворожа ППО, яка намагається збити безпілотники, вже пошкодила кілька житлових багатоповерхівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

За даними джерел, сьогодні, 29 червня, мешканці Брянська прокинулися від потужних вибухів. Над містом працювала ППО, яка намагалася збити безпілотники. Як повідомили джерела РБК-Україна в спецслужбах, через роботу російської ППО пошкоджено багатоповерхівки. Повідомляється, що місцева влада офіційно визнала атаку безпілотників на місто та вибухи внаслідок роботи ППО. При цьому губернатор Олександр Богомаз у своєму повідомленні стверджує, що всі безпілотники були "успішно збиті".