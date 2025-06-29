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ГУР запустило виробництво бойових наземних роботів "ЛЕГІТ"

Україна, Неділя 29 червня 2025 17:37
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ГУР запустило виробництво бойових наземних роботів "ЛЕГІТ" Фото: український Легіон ГУР представив власного бойового робота (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Україні почали виробляти бойових роботів "ЛЕГІТ". Над розробкою працювали співробітники Головного управління розвідки та інженери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Легіон ГУР МО.

Легіон ГУР сьогодні, 29 червня, повідомив, що розпочав виробництво наземних роботизованих комплексів під назвою "ЛЕГІТ".

За даними розвідки, дані комплекси були розроблені спільно операторами та інженерами UAV CYCLONE group у співпраці з інженерами DIU Legion Support.

"Об’єднуємо найкращих людей для вирішення найскладніших завдань", - наголосили в ГУР.

Виробництво зброї в Україні

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що потенціал оборонного виробництва України перевищує 35 мільярдів доларі, але близько 40% усього потенціалу не має необхідного фінансування.

Ми також писали, що ще на початку року, в уряді заявляли, що Україна планує виробити 3 тисячі ракет та 30 тисяч далекобійних дронів цьогоріч.

Також раніше президент Володимир Зеленський раніше повідомляв, що українські ракети "Паляниця", "Пекло" і "Рута" вже застосовуються і мають успіхи. За його словами, українські балістичні ракети ще готуються.

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