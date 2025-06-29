Росія може повністю заборонити експорт бензину: що стоїть за різким рішенням Кремля

Уряд Росії розглядає можливість повної заборони експорту бензину на тлі стрімкого зростання цін на внутрішньому ринку. Водночас такий крок може серйозно вдарити по нафтовій галузі та економіці в цілому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України .

Як зазначають в розвідці, на тлі стрімкого зростання цін на пальне російський уряд розглядає можливість повної заборони експорту бензину, що може мати далекосяжні наслідки як для енергетичного сектору, так і для росіян, які вже відчувають на собі тягар неефективної державної політики.

Як результат - біржові ціни на бензин стрімко зросли. У червні бензин марки:

АІ-95 подорожчав на 11 % - до 67 456 рублів за тонну,

АІ-92 - на 12 %, до 64 462 рублів.

Повідомляється, що від початку року зростання становить понад 25 %, що вже відчутно б’є по гаманцях споживачів.

Крім того, розвідка розповіла, що обговорюється розширення чинних обмежень - від трейдерів і нафтобаз до безпосередніх виробників, включно з ключовими державними гравцями, такими як "Роснефть".

Паралельно з цим Кремль розглядає зменшення компенсацій нафтовим компаніям за механізмом демпфера - інструментом, покликаним стримувати зростання внутрішніх цін на пальне.

"Попри нещодавнє зниження світових цін на нафту, експорт нафтопродуктів залишається одним із небагатьох стабільних джерел валютних надходжень для російської економіки. Повна заборона на експорт бензину, ймовірно, ще більше підірве прибутки галузі та не принесе швидкого полегшення для внутрішнього ринку", - пояснює розвідка.