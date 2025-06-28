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Папа Римський українською звернувся до прочан України

Ватикан, Субота 28 червня 2025 18:37
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Папа Римський українською звернувся до прочан України Фото: Папа Римський Лев XIV (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Папа Римський звернувся до українців українською мовою, написавши послання у Twitter. У зверненні він висловив підтримку народу та особливо родинам полеглих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву папи Римського та Vatican News.

"Хочу виразити свою близькість до стражденної України, до дітей, молоді, літніх людей і, особливо, до сімей, які оплакують своїх близьких. Я поділяю ваш біль за полонених і жертв цієї безглуздої війни", - написав Папа Лев.

Він наголосив. що віра українського народу зараз піддається важкому випробуванню.

"Вірити не означає вже мати всі відповіді, але уповати на те, що Бог є з нами й дарує нам Свою благодать, що Він скаже останнє слово і життя переможе смерть", - зазначив він.

Папа Лев XIV привітався з українськими паломниками

Сьогодні, 28 червня, віряни Української Греко-Католицької Церкви здійснили своє офіційне паломництво до базиліки Святого Петра у Ватикані з нагоди Ювілею, що відбувається під гаслом "Паломники надії".

Пройшовши через Святі Двері базиліки Святого Петра, єпископи та вірні зібралися перед головним престолом. Опівдні до них приєднався Папа Лев XIV.

Святіший Отець розпочав зустріч знаком святого хреста та привітанням "Мир нехай буде з усіма вами!".

Папа Лев привітав всіх прибулих вірян та зауважив, що їх паломництво є знаком прагнення оновити віру та зміцнити зв'язок і сопричастя з Єпископом Риму.

"Віра вашого народу зараз піддається важкому випробуванню. Багато з вас, відколи почалася війна, напевно, запитували себе: Господи, чому все це? Де Ти? Що ми маємо робити, щоб врятувати наші родини, наші домівки і нашу Батьківщину? Вірити не означає вже мати всі відповіді, але уповати на те, що Бог є з нами і дарує нам Свою благодать, що Він скаже останнє слово і життя переможе смерть", - зазначив Папа Римський.

Реакція Зеленського

Зауважимо, що на промову папи Римського відреагував український президент Володимир Зеленський.

"Дякую Вам, Ваша Святосте, за постійні молитви та співчуття до України й нашого народу. Разом маємо зупинити цю свавільну російську агресію та захистити невинні життя. Потрібен справедливий мир", - наголосив президент.

Крім того, він заклика Папу Лева допомогти в поверненні українських полонених, а також дітей, яких Росія незаконно вивезла на свої території.

"Також будемо глибоко вдячні за Вашу допомогу в поверненні всіх наших людей - дорослих і дітей, - яких утримують у російському полоні проти їхньої волі", - додав Зеленський.

Папа Римський закликав Путіна до миру

Нагадаємо, що на початку місяця Папа Римський Лев XIV зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну та закликав його сприяти миру з Україною.

Зауважимо, що пресслужба Кремля після розмови повідомила, що глава Кремля скаржився понтифіку на нібито "теракти України". Також повідомлялось, що Путін запевняв, що він "зацікавлений у досягненні миру з Україною політико-дипломатичним шляхом".

При цьому примітно про заклик Папи до Путіна зробити мирний жест Кремль не згадав.

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Володимир Зеленський Папа Римський Лев XIV Війна Росії проти України
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