Рекордная атака на Украину и разрешение на противопехотные мины: новости за выходные

В ночь на воскресенье российские военные совершили рекордную по масштабам атаку на Украину. А днем украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.
Подробнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.
Напомним, что в ночь на 29 июня Россия осуществила рекордную по масштабам атаку - по территории Украины выпущено 537 воздушных целей, среди которых 477 дронов-камикадзе и 60 ракет.
Большинство из них сбили силы ПВО, однако есть и попадания.
Ударам подверглись Львовская, Ивано-Франковская и Хмельницкая области - повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Также россияне атаковали Смелу, Кременчуг, Запорожье и Николаев.
Во время отражения обстрела трагически погиб украинский пилот F-16 Максим Устименко. Он успел отвести самолет от жилых кварталов, но не смог катапультироваться.
Отметим, что днем воскресенья Зеленский дал Устименко звание Герой Украины, а также его посмертно повысили до полковника.
Больше о последствиях ночного обстрела Украины - в материале РБК-Украина.
Днем воскресенья, 29 июня, президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.
Министерство иностранных дел Украины подробно объяснило, почему Украина отказалась от ограничений на мины.
Заметим, что Украина - не первое государство, которое из-за угрозы от России отказывается от выполнения положений Оттавской конвенции. Ранее такое решение уже приняли Польша, Литва, Латвия и Финляндия.
По данным источников, вчера, 29 июня, жители Брянска проснулись от мощных взрывов. Над городом работала ПВО, которая пыталась сбить беспилотники.
Как сообщили источники РБК-Украина в спецслужбах, из-за работы российской ПВО повреждены многоэтажки.
РБК-Украина показывало фото и видео из Брянска. Стоит заметить, что обстрел района вчера продолжался уже 4 день.
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Правительство России рассматривает возможность полного запрета экспорта бензина на фоне стремительного роста цен на внутреннем рынке. В то же время такой шаг может серьезно ударить по нефтяной отрасли и экономике в целом.
Как отмечают в украинской разведке, на фоне стремительного роста цен на топливо также обсуждается расширение действующих ограничений - от трейдеров и нефтебаз до непосредственных производителей, включая ключевых государственных игроков, таких как "Роснефть".
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По данным разведки, данные комплексы были разработаны совместно операторами и инженерами UAV CYCLONE group в сотрудничестве с инженерами DIU Legion Support.
РБК-Украина поделилось видео с данными комплексами.
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