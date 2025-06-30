Рекордная атака на Украину и разрешение на противопехотные мины: новости за выходные

Ночной удар по Украине 29 июня

Напомним, что в ночь на 29 июня Россия осуществила рекордную по масштабам атаку - по территории Украины выпущено 537 воздушных целей, среди которых 477 дронов-камикадзе и 60 ракет.

Большинство из них сбили силы ПВО, однако есть и попадания.

Ударам подверглись Львовская, Ивано-Франковская и Хмельницкая области - повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Также россияне атаковали Смелу, Кременчуг, Запорожье и Николаев.

Во время отражения обстрела трагически погиб украинский пилот F-16 Максим Устименко. Он успел отвести самолет от жилых кварталов, но не смог катапультироваться.

Отметим, что днем воскресенья Зеленский дал Устименко звание Герой Украины, а также его посмертно повысили до полковника.

Больше о последствиях ночного обстрела Украины - в материале РБК-Украина.

Украина разрешила противопехотные мины

Днем воскресенья, 29 июня, президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

Министерство иностранных дел Украины подробно объяснило, почему Украина отказалась от ограничений на мины.

Заметим, что Украина - не первое государство, которое из-за угрозы от России отказывается от выполнения положений Оттавской конвенции. Ранее такое решение уже приняли Польша, Литва, Латвия и Финляндия.

Брянск атакуют дроны

По данным источников, вчера, 29 июня, жители Брянска проснулись от мощных взрывов. Над городом работала ПВО, которая пыталась сбить беспилотники.

Как сообщили источники РБК-Украина в спецслужбах, из-за работы российской ПВО повреждены многоэтажки.

РБК-Украина показывало фото и видео из Брянска. Стоит заметить, что обстрел района вчера продолжался уже 4 день.

Папа Римский на украинском обратился к паломникам

Папа Римский обратился к украинцам на украинском языке, написав послание в Twitter. В обращении он выразил поддержку народу и особенно семьям павших.

Россия может полностью запретить экспорт бензина

Правительство России рассматривает возможность полного запрета экспорта бензина на фоне стремительного роста цен на внутреннем рынке. В то же время такой шаг может серьезно ударить по нефтяной отрасли и экономике в целом.

Как отмечают в украинской разведке, на фоне стремительного роста цен на топливо также обсуждается расширение действующих ограничений - от трейдеров и нефтебаз до непосредственных производителей, включая ключевых государственных игроков, таких как "Роснефть".

ГУР запустило производство боевых роботов "ЛЕГИТ"

Легион ГУР начал производство наземных роботизированных комплексов под названием "ЛЕГИТ".

По данным разведки, данные комплексы были разработаны совместно операторами и инженерами UAV CYCLONE group в сотрудничестве с инженерами DIU Legion Support.

РБК-Украина поделилось видео с данными комплексами.