Україна невідкладно відмовиться від заборони протипіхотних мін, - указ Зеленського

Президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. І доручив вжити негайних заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ на сайті президента.

Також РНБО дала термінове доручення Кабінету міністрів вжити заходів із забезпечення виходу України з цієї конвенції.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 29 червня 2025 року "Про вихід України з Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення від 18 вересня 1997 року", - сказано у документі.

Вихід України з конвенції

Зазначимо, народний депутат Роман Костенко, який першим повідомив про рішення президента вивести Україну з-під дії конвенції, говорив, що за це тепер повинна проголосувати Верховна Рада.

Проте в указі Зеленського зазначається, що контроль над виконанням рішення покладається на РНБО, яка, своєю чергою, дає доручення Кабміну. Верховна Рада в указі жодного разу не згадується.

Оттавська конвенція: що відомо

Конвенція про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення була ухвалена 18 вересня 1997 року. Її учасники зобов’язуються ніколи не використовувати протипіхотні міни, а також не розробляти, не виготовляти, не купувати, не зберігати та не передавати їх ні безпосередньо, ні через посередників.

Україна стала членом конвенції у 1999 році, коли вона набула чинності, а ратифікувала цю домовленість Верховна Рада тільки у травні 2005 року. Варто зазначити, що Китай, Росія, Індія, Пакистан та США не приєдналися до конвенції.

Україна - не перша

Зазначимо, Україна - не перша держава, яка через загрозу від Росії відмовляється від виконання положень Оттавської конвенції. 26 червня Польській Сейм підтримав законопроєкт про вихід з конвенції.

На початку травня 2025 року те ж саме зробив парламент Литви - підтримав вихід з договору про протипіхотні міни. А в середині червня парламент Фінляндії проголосував за вихід з конвенції.

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