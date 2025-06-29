Ракети летіли на Львів, під ударом Захід України: все про наслідки комбінованої атаки РФ

Росія знову масовано атакува Україну. В ніч на 29 червня ворог застосував дрони та ракети, велика кількість з яких була направлена на західні області України.

Що відомо про комбінований удар РФ по Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

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Про вибухи повідомлялось, зокрема, у Києві, Львові, Миколаєві, на Полтавщині

На Львівщині під ударом критична інфраструктура

Львівська область

Місцева влада повідомляла про загрозу дронів та ракет для регіону. За даними Повітряних сил, велика кількість ракет цієї ночі летіла на Львівщину, працювала ППО.

Як повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, вночі ворог атакував Львівщину безпілотниками та крилатими ракетами. Обійшлося без жертв і постраждалих.

"Окупанти били по критичній інфраструктурі нашої області. На місці працюють всі профільні служби", - додав він.

Полтавська область

Як повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут, внаслідок комбінованої атаки ворога у Кременчуцькому районі атаковано одне із підприємств, сталася пожежа.

Черкаська область

"Через ворожі атаки маємо наслідки для цивільної інфраструктури. За попередніми даними, троє постраждалих", - повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Запоріжжя

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив про ракетний удар по місту, внаслідок якого ушкоджено виробниче приміщення одного з підприємств. Інформація про постраждалих не надходила.

Чим атакував ворог

РФ ввечорі 28 червня запустила по Україну хвилі дронів, також повідомлялося про зліт трох бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область РФ).

Крім того, під ранок Повітряні сили зафіксували й зліт МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка".

Загалом, за даними Повітряних сил, крилаті ракети летіли курсом на Хмельницький, Тернопільщину, Івано-Франківщину та Львівщину.