Польща виходить з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін
Польській Сейм підтримав законопроєкт про вихід з Оттавської конвенції, яка забороняє використання протипіхотних мін. За це рішення проголосували 413 депутатів, 15 були проти, троє утримались.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польске видання RMF24.
Перед голосуванням міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш наголосив, що цей крок є надзвичайно важливим для безпеки регіону. Він зазначив, що ініціатива виходу з конвенції була підтримана не лише Польщею, а й країнами Балтії та Фінляндією.
"Польща не може бути обмежена правилами, які заважають захищати нашу країну", - підкреслив міністр.
Оттавська конвенція, підписана у 1997 році та ратифікована Польщею у 2012 році, забороняє застосування та поширення протипіхотних мін і вимагає їхнього знищення. Однак з огляду на загострення безпекової ситуації в регіоні міністри оборони Польщі, Естонії, Латвії та Литви у березні закликали припинити дію конвенції.
Що відомо про Оттавську конвенцію
Конвенція була ухвалена 18 вересня 1997 року в Осло і набула чинності у 1999 році. На сьогодні до неї приєдналися понад 160 країн, серед яких більшість західних держав. Серед країн, що не приєдналися до договору, є Китай, Росія, США, Індія та Пакистан.
Україна підписала конвенцію у лютому 1999 року в Нью-Йорку, а Верховна Рада ратифікувала її 18 травня 2005 року. На момент підписання Україна володіла п’ятим за величиною запасом протипіхотних мін у світі, поступаючись лише Китаю, Росії, США і Пакистану - країнам, які, як і Індія, не приєдналися до угоди.
Учасники конвенції зобов’язуються ніколи не використовувати протипіхотні міни, а також не розробляти, не виготовляти, не купувати, не зберігати та не передавати їх ні безпосередньо, ні через посередників.
На початку травня 2025-го парламент Литви підтримав вихід з договору про протипіхотні міни.
У середині червня парламент Фінляндії проголосував за вихід з Оттавської конвенції.
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