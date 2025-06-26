Польща виходить з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін

Польській Сейм підтримав законопроєкт про вихід з Оттавської конвенції, яка забороняє використання протипіхотних мін. За це рішення проголосували 413 депутатів, 15 були проти, троє утримались.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польске видання RMF24.

Перед голосуванням міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш наголосив, що цей крок є надзвичайно важливим для безпеки регіону. Він зазначив, що ініціатива виходу з конвенції була підтримана не лише Польщею, а й країнами Балтії та Фінляндією. "Польща не може бути обмежена правилами, які заважають захищати нашу країну", - підкреслив міністр. Оттавська конвенція, підписана у 1997 році та ратифікована Польщею у 2012 році, забороняє застосування та поширення протипіхотних мін і вимагає їхнього знищення. Однак з огляду на загострення безпекової ситуації в регіоні міністри оборони Польщі, Естонії, Латвії та Литви у березні закликали припинити дію конвенції.