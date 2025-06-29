Росіяни випустили по Україні рекордні 537 цілей: скільки ракет і дронів збила ППО

Росія в ніч на 29 червня випустила по Україні рекордну кількість цілей - 537. Сили ППО збили більшість з них, але є і влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях, падіння збитих (уламки) - у 8 локаціях.

Нічна атака на Україну

Цієї ночі росіяни атакували низку регіонів України, зокрема під ударом були західні області. Так, у Львівській області ворог націлився на критичну інфраструктуру, в Івано-Франківській області є постраждалий.

Крім того, окупанти атакували Миколаїв, Запоріжжя, Полтавську область, Смілу Черкаської області.

Більше про наслідки нічної атаки Росії - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Як відомо, під час відбиття сьогоднішньої ворожої атаки загинув досвідчений льотчик F-16 Максим Устименко.

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