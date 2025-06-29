ua en ru
Нд, 29 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росіяни випустили по Україні рекордні 537 цілей: скільки ракет і дронів збила ППО

Україна , Неділя 29 червня 2025 09:17
UA EN RU
Росіяни випустили по Україні рекордні 537 цілей: скільки ракет і дронів збила ППО Фото: сили ППО знешкодили 475 цілей РФ 29 червня (facebook.com PvKPivden)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 29 червня випустила по Україні рекордну кількість цілей - 537. Сили ППО збили більшість з них, але є і влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Росіяни цієї ночі атакували Україну:

  • 477 ударними дронами і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Чауда (Крим), понад 250 із них - "Шахеди";
  • 4 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" з повітряного простору Тамбовської області;
  • 7 балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області і Криму;
  • 41 крилатою ракетою Х-101/"Іскандер-К" із Саратовської, Курської, Брянської областей;
  • 5 крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря;
  • 3 зенітними керованими ракетами С-300 із Курської області.

Атаку ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Всього сили ППО знешкодили 475 цілей (249 - збили, 226 - локаційно втрачені):

  • 211 ворожих безпілотників збито вогневими засобами, 225 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
  • 1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23 збито;
  • 33 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К збито, 1 - локаційно втрачено;
  • 4 крилаті ракети "Калібр" збито.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях, падіння збитих (уламки) - у 8 локаціях.

Нічна атака на Україну

Цієї ночі росіяни атакували низку регіонів України, зокрема під ударом були західні області. Так, у Львівській області ворог націлився на критичну інфраструктуру, в Івано-Франківській області є постраждалий.

Крім того, окупанти атакували Миколаїв, Запоріжжя, Полтавську область, Смілу Черкаської області.

Більше про наслідки нічної атаки Росії - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Як відомо, під час відбиття сьогоднішньої ворожої атаки загинув досвідчений льотчик F-16 Максим Устименко.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППО Повітряні сили України Війна в Україні Атака дронів Ракетна атака
Новини
При відбитті російської атаки загинув льотчик F-16 Максим Устименко
При відбитті російської атаки загинув льотчик F-16 Максим Устименко
Аналітика
Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу