"Йдеться про виживання". МЗС пояснило, чому Україна відмовилась від обмежень на міни

Україна з 2005 року дотримувала положень Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення (Оттавської конвенції). Проте вторгнення Росії поставило Україну у нерівну ситуацію, оскільки росіяни не підписували цей документ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву Міністерства закордонних справ України.

В МЗС нагадали, що Росія, яка не є підписантом Конвенції, широко застосовує протипіхотні мини проти України з 2014 року. З 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення, цей вид зброї надав окупантам асиметричну перевагу.

"Наголошуємо, що на час підписання та ратифікації нашою державою Оттавської конвенції такі обставини були відсутні та не могли бути передбачені. Таким чином, Україна опинилася в нерівній і несправедливій ситуації, яка обмежує її право на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН", - сказано у повідомленні.

В МЗС нагадали, що перед Україною з Оттавської конвенції вийшло ще кілька держав Європи. Причиною стала потреба ефективного захисту від російської загрози: пріоритет спротиву та забезпеченню оборони рідної землі вищий за необхідність дотримуватися міжнародних конвенцій.

"Враховуючи безумовний пріоритет оборони нашої держави від жорстокої російської агресії, нашої землі від окупації, а людей - від жахливих російських звірств, Україна ухвалила непросте, але необхідне політичне рішення про припинення виконання нерелевантних зобов’язань за Оттавською конвенцією. Цей крок є необхідним та відповідним рівню загроз, адже йдеться про виживання та збереження України як суверенної, незалежної та вільної держави", - резюмували в МЗС.