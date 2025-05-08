Литва проголосувала за вихід з договору про протипіхотні міни, причина в Росії
Парламент Литви підтримав вихід з договору про протипіхотні міни на тлі занепокоєння військовою загрозою з боку Російської Федерації (РФ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Голосування у парламенті щодо виходу з Оттавської конвенції, яка забороняє використання протипіхотних мін, відбулось сьогодні, 8 травня.
Reuters, наразі усі країни Європейського союзу (ЄС) та НАТО, які межують з Російською Федерацією, мова йде про Литву, Латвію, Естонію, Польщу та Фінляндію, заявили про плани вийти з міжнародного договору через військову загрозу з російського боку.
"Після виходу з договору країни зможуть накопичувати і встановлювати протипіхотні міни через шість місяців після інформування інших членів договору і Організації Об'єднаних Націй про своє рішення", - додає Reuters
Литва посилює кордони
Нещодавно стало відомо, що Литва посилює охорону державного кордону і вводить нові обмеження на пунктах пропуску через провокації Білорусі. Тим часом як пишуть ЗМІ, опозиційна партія країни пропонує створити оборонну лінію, яка складатиметься з чотирьох частин, на кордоні з Росією та Білоруссю, щоб підвищити готовність країни до можливих загроз.
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