Реєстрацію на НМТ-2026 закрили: скільки учасників і до якого числа можна виправити помилки
Основний період реєстрації на НМТ-2026 завершився, проте тисячам вступників ще потрібно виправити деякі помилки. Часу гаяти не можна, адже на це залишились лічені дні.
Докладніше про те, скільки вступників скористалися цього року сервісом реєстрації й завершили процес успішно, як саме створювались персональні кабінети учасників НМТ і як ще можна доопрацювати надіслані дані (та до якого числа), - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Реєстрацію закрито: основний етап подання заявок на НМТ-2026 офіційно завершився.
- Масштаб: цього року на іспит уже подалися понад 373 тисяч осіб, з них понад 18 тисяч - складатимуть НМТ за кордоном.
- Критична дата: усунути помилки в документах або змінити деякі дані можна лише до 7 квітня.
- Актуальна інформація: відстежувати важливі повідомлення про НМТ вступникам потрібно у персональних кабінетах.
- Наступний крок: основна сесія тестування стартує вже з 20 травня.
Скільки українців виявили бажання скласти НМТ
У прес-службі Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) нагадали, що основний період реєстрації для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ) у 2026 році вже завершився.
Повідомляється, що спеціальним сервісом реєстрації на сайті УЦОЯО скористалися понад 373 тисяч осіб.
При цьому понад 60% - створили персональний кабінет учасника НМТ за допомогою застосунку "Дія".
Вхід до персонального кабінету учасника НМТ (скриншот: my.testportal.gov.ua/cabinet/login)
347 377 осіб - вже отримали підтвердження успішної реєстрації. Отже вони можуть сформувати сертифікат НМТ 2026 року.
"Радимо вступникам і вступницям зазирнути до персональних кабінетів, щоб не пропустити важливого повідомлення", - додали в УЦОЯО.
Скільки учасників НМТ в Україні та за кордоном
Заступник міністра освіти й науки Микола Трофименко у своєму Facebook повідомив, що станом на 3 квітня 2026 року:
- 329 230 учасників складатимуть тест в Україні;
- 18 146 - за кордоном.
"Для порівняння, у 2025 році за підсумками основного періоду реєстрації на НМТ зареєструвалося близько 320 тисяч осіб", - нагадав посадовець.
Він додав також, що "остаточна кількість учасників цього року буде відома після завершення періоду внесення змін та верифікації всіх даних".
Кому ще потрібно доопрацювати надіслані дані
В УЦОЯО зауважили, що цьогоріч (як і в минулі роки) є охочі пройти НМТ, яких регіональні центри оцінювання якості освіти поки що не зареєстрували для участі в тестуванні.
Уточнюється, що за результатами оброблення реєстраційних документів понад 6 тисяч осіб отримали повідомлення про потребу в доопрацюванні:
- наданої ними інформації;
- та/або копій документів.
Коли можна виправити помилки чи змінити дані
"Хвилюватися не варто, адже усунути помилки і повторно надіслати копії документів на перевірку до регіонального центру оцінювання якості освіти ще можна", - розповіли українцям в УЦОЯО.
Наголошується водночас, що зробити це потрібно не пізніше ніж 7 квітня.
Усунути недоліки в реєстраційних документах можна до 7 квітня (інфографіка: testportal.gov.ua)
Крім того, до 7 квітня учасники й учасниці НМТ-2026 мають змогу:
- змінити четвертий предмет (на вибір);
- обрати інший населений пункт проходження тестування;
- змінити мову тестування (якою бажають отримати завдання НМТ);
- уточнити або додати інформацію про потребу у створенні особливих (спеціальних) умов у тимчасовому екзаменаційному центрі (ТЕЦ);
- змінити сесію тестування - з основної на додаткову.
"Відстежувати важливі повідомлення про НМТ потрібно у власних персональних кабінетах", - нагадав Трофименко.
Публікація Миколи Трофименка (скриншот: facebook.com/mykola.trofymenko)
Який етап у межах НМТ-2026 наступний
Наступний етап, за словами заступника міністра освіти й науки, - тестування (власне НМТ), які відбудеться у період:
- з 20 травня 2026 року;
- до 25 червня 2026 року.
"Інформація про місце та час проведення НМТ також буде доступною у персональних кабінетах учасників", - наголосив Трофименко.
Насамкінець він нагадав, що у травні буде доступна реєстрація на додаткову сесію НМТ, яка відбудеться у період з 17 до 24 липня.
"Додаткова сесія призначена для тих, хто не зміг узяти участі в тестуванні основної сесії з поважних причин", - підсумував Трофименко.
