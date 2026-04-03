Регистрацию на НМТ-2026 закрыли: сколько участников и до какого числа можно исправить ошибки
Основной период регистрации на НМТ-2026 завершился, однако тысячам поступающих еще нужно исправить некоторые ошибки. Времени терять нельзя, ведь на это остались считанные дни.
Подробнее о том, сколько абитуриентов воспользовались в этом году сервисом регистрации и завершили процесс успешно, как именно создавались персональные кабинеты участников НМТ и как еще можно доработать присланные данные (и до какого числа), - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Регистрация закрыта: основной этап подачи заявок на НМТ-2026 официально завершился.
- Масштаб: в этом году на экзамен уже подались более 373 тысяч человек, из них более 18 тысяч - будут сдавать НМТ за границей.
- Критическая дата: устранить ошибки в документах или изменить некоторые данные можно только до 7 апреля.
- Актуальная информация: отслеживать важные сообщения об НМТ абитуриентам нужно в персональных кабинетах.
- Следующий шаг: основная сессия тестирования стартует уже с 20 мая.
Сколько украинцев изъявили желание сдать НМТ
В пресс-службе Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) напомнили, что основной период регистрации для участия в национальном мультипредметном тесте (НМТ) в 2026 году уже завершился.
Сообщается, что специальным сервисом регистрации на сайте УЦОКО воспользовались более 373 тысяч человек.
При этом более 60% - создали персональный кабинет участника НМТ с помощью приложения "Дія".
Вход в персональный кабинет участника НМТ (скриншот: my.testportal.gov.ua/cabinet/login)
347 377 человек - уже получили подтверждение успешной регистрации. Так что они могут сформировать сертификат НМТ 2026 года.
"Советуем абитуриентам и абитуриенткам заглянуть в персональные кабинеты, чтобы не пропустить важное сообщение", - добавили в УЦОКО.
Сколько участников НМТ в Украине и за границей
Заместитель министра образования и науки Николай Трофименко в своем Facebook сообщил, что по состоянию на 3 апреля 2026 года:
- 329 230 участников будут сдавать тест в Украине;
- 18 146 - за границей.
"Для сравнения, в 2025 году по итогам основного периода регистрации на НМТ зарегистрировалось около 320 тысяч человек", - напомнил чиновник.
Он добавил также, что "окончательное количество участников этого года будет известно после завершения периода внесения изменений и верификации всех данных".
Кому еще нужно доработать присланные данные
В УЦОКО отметили, что в этом году (как и в прошлые годы) есть желающие пройти НМТ, которых региональные центры оценивания качества образования пока что не зарегистрировали для участия в тестировании.
Уточняется, что по результатам обработки регистрационных документов более 6 тысяч человек получили сообщение о необходимости в доработке:
- предоставленной ими информации;
- и/или копий документов.
Когда можно исправить ошибки или изменить данные
"Волноваться не стоит, ведь устранить ошибки и повторно отправить копии документов на проверку в региональный центр оценивания качества образования еще можно", - рассказали украинцам в УЦОКО.
Подчеркивается одновременно, что сделать это нужно не позднее 7 апреля.
Устранить недостатки в регистрационных документах можно до 7 апреля (инфографика: testportal.gov.ua)
Кроме того, до 7 апреля участники и участницы НМТ-2026 могут:
- изменить четвертый предмет (на выбор);
- выбрать другой населенный пункт прохождения тестирования;
- изменить язык тестирования (на котором хотят получить задания НМТ);
- уточнить или добавить информацию о необходимости в создании особых (специальных) условий во временном экзаменационном центре (ТЭЦ);
- изменить сессию тестирования - с основной на дополнительную.
"Отслеживать важные сообщения об НМТ нужно в собственных персональных кабинетах", - напомнил Трофименко.
Какой этап в рамках НМТ-2026 следующий
Следующий этап, по словам заместителя министра образования и науки, - тестирование (собственно НМТ), которое состоится в период:
- с 20 мая 2026 года;
- до 25 июня 2026 года.
"Информация о месте и времени проведения НМТ также будет доступна в персональных кабинетах участников", - подчеркнул Трофименко.
В завершение он напомнил, что в мае будет доступна регистрация на дополнительную сессию НМТ, которая состоится в период с 17 по 24 июля.
"Дополнительная сессия предназначена для тех, кто не смог принять участие в тестировании основной сессии по уважительным причинам", - подытожил Трофименко.
