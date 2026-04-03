ua en ru
Пт, 03 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

Регистрацию на НМТ-2026 закрыли: сколько участников и до какого числа можно исправить ошибки

14:24 03.04.2026 Пт
4 мин
Чтобы не потерять шанс на экзамен, поступающим лучше проверить персональные кабинеты
aimg Ирина Костенко
Промежуточные итоги основного периода регистрации на НМТ уже известны (фото иллюстративное: Getty Images)

Основной период регистрации на НМТ-2026 завершился, однако тысячам поступающих еще нужно исправить некоторые ошибки. Времени терять нельзя, ведь на это остались считанные дни.

Подробнее о том, сколько абитуриентов воспользовались в этом году сервисом регистрации и завершили процесс успешно, как именно создавались персональные кабинеты участников НМТ и как еще можно доработать присланные данные (и до какого числа), - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: НМТ-2026: что изменилось в тестах, сколько баллов нужно набрать и с чем не допустят на экзамен

Главное:

  • Регистрация закрыта: основной этап подачи заявок на НМТ-2026 официально завершился.
  • Масштаб: в этом году на экзамен уже подались более 373 тысяч человек, из них более 18 тысяч - будут сдавать НМТ за границей.
  • Критическая дата: устранить ошибки в документах или изменить некоторые данные можно только до 7 апреля.
  • Актуальная информация: отслеживать важные сообщения об НМТ абитуриентам нужно в персональных кабинетах.
  • Следующий шаг: основная сессия тестирования стартует уже с 20 мая.

Сколько украинцев изъявили желание сдать НМТ

В пресс-службе Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) напомнили, что основной период регистрации для участия в национальном мультипредметном тесте (НМТ) в 2026 году уже завершился.

Сообщается, что специальным сервисом регистрации на сайте УЦОКО воспользовались более 373 тысяч человек.

При этом более 60% - создали персональный кабинет участника НМТ с помощью приложения "Дія".

Вход в персональный кабинет участника НМТ (скриншот: my.testportal.gov.ua/cabinet/login)

347 377 человек - уже получили подтверждение успешной регистрации. Так что они могут сформировать сертификат НМТ 2026 года.

"Советуем абитуриентам и абитуриенткам заглянуть в персональные кабинеты, чтобы не пропустить важное сообщение", - добавили в УЦОКО.

Сколько участников НМТ в Украине и за границей

Заместитель министра образования и науки Николай Трофименко в своем Facebook сообщил, что по состоянию на 3 апреля 2026 года:

  • 329 230 участников будут сдавать тест в Украине;
  • 18 146 - за границей.

"Для сравнения, в 2025 году по итогам основного периода регистрации на НМТ зарегистрировалось около 320 тысяч человек", - напомнил чиновник.

Он добавил также, что "окончательное количество участников этого года будет известно после завершения периода внесения изменений и верификации всех данных".

Кому еще нужно доработать присланные данные

В УЦОКО отметили, что в этом году (как и в прошлые годы) есть желающие пройти НМТ, которых региональные центры оценивания качества образования пока что не зарегистрировали для участия в тестировании.

Уточняется, что по результатам обработки регистрационных документов более 6 тысяч человек получили сообщение о необходимости в доработке:

Когда можно исправить ошибки или изменить данные

"Волноваться не стоит, ведь устранить ошибки и повторно отправить копии документов на проверку в региональный центр оценивания качества образования еще можно", - рассказали украинцам в УЦОКО.

Подчеркивается одновременно, что сделать это нужно не позднее 7 апреля.

Устранить недостатки в регистрационных документах можно до 7 апреля (инфографика: testportal.gov.ua)

Кроме того, до 7 апреля участники и участницы НМТ-2026 могут:

  • изменить четвертый предмет (на выбор);
  • выбрать другой населенный пункт прохождения тестирования;
  • изменить язык тестирования (на котором хотят получить задания НМТ);
  • уточнить или добавить информацию о необходимости в создании особых (специальных) условий во временном экзаменационном центре (ТЭЦ);
  • изменить сессию тестирования - с основной на дополнительную.

"Отслеживать важные сообщения об НМТ нужно в собственных персональных кабинетах", - напомнил Трофименко.

Публикация Николая Трофименко (скриншот: facebook.com/mykola.trofymenko)

Какой этап в рамках НМТ-2026 следующий

Следующий этап, по словам заместителя министра образования и науки, - тестирование (собственно НМТ), которое состоится в период:

  • с 20 мая 2026 года;
  • до 25 июня 2026 года.

"Информация о месте и времени проведения НМТ также будет доступна в персональных кабинетах участников", - подчеркнул Трофименко.

В завершение он напомнил, что в мае будет доступна регистрация на дополнительную сессию НМТ, которая состоится в период с 17 по 24 июля.

"Дополнительная сессия предназначена для тех, кто не смог принять участие в тестировании основной сессии по уважительным причинам", - подытожил Трофименко.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
МОН УЦОКО Вступительная кампания НМТ Советы Образование в Украине Вузы Выпускники Абитуриенты
