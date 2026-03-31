НМТ-2026: що змінилось у тестах, скільки балів треба набрати і з чим не допустять на іспит

До 2 квітня в Україні триває реєстрація на основну сесію НМТ-2026. Формат тестування залишається торішним, лише зміниться кількість завдань з фізики та хімії.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко .

Модель "3+1" та технічні правки у тестах

Структура іспиту у 2026 році залишається незмінною: чотири предмети за один день. Обов’язковий блок включає українську мову, математику та історію України. Четвертий предмет вступник обирає самостійно. Весь процес розділений на два етапи по 120 хвилин із короткою 20-хвилинною перервою.

Проте змістове наповнення зазнало точкових змін. УЦОЯО додали два завдання до тесту з фізики, натомість суттєво скоротили блок із хімії - з 30 до 24 запитань.

Тести з української мови базуватимуться на нормах Українського правопису 2019 року.

Порогові бали: ціна помилки зростає

Для того, щоб отримати омріяні 100 балів і мати право подавати документи до вишу, учасник має подолати встановлений поріг. У 2026 році він становить не менше 15% від загальної кількості тестових балів.

Особливу увагу слід приділити українській мові та історії України - тут поріг є дещо вищим: 15% + 1 бал.

Вакуленко зауважує, що ці цифри не є показником високих знань, а лише підтверджують володіння базовими навичками, необхідними для навчання в університеті.

Безпека: іспити під землею та захист від "зливів"

Головний виклик 2026 року - стабільність тестування. У прифронтових областях (Харківська, Запорізька, Сумська та інші) майже 100% екзаменаційних центрів перенесено в укриття. Це стратегічне рішення дозволяє не зупиняти таймер під час повітряних тривог.

Для боротьби з недоброчесністю УЦОЯО впроваджує трирівневий захист:

Металошукачі: перевірка на наявність гаджетів перед входом до аудиторії.

перевірка на наявність гаджетів перед входом до аудиторії. СЕВ-браузер: спеціальне програмне забезпечення, що повністю блокує вихід в інтернет з робочого комп’ютера.

спеціальне програмне забезпечення, що повністю блокує вихід в інтернет з робочого комп’ютера. Відеонагляд: безперервна фіксація процесу в кожному центрі.

Форс-мажори: блекаути та тривалі тривоги

Якщо тестування проходить не в укритті й оголошено тривогу, інструктори зобов'язані зупинити процес і вивести учасників у безпечне місце.

Якщо вимушена перерва (тривога або відсутність світла) триває понад 2,5 години, сесія вважається такою, що не відбулася. У такому разі абітурієнт має протягом трьох робочих днів подати заяву на участь у додатковій сесії.

Як діяти при форс-мажорних обставинах під час НМТ (інфографіка РБК-Україна)

НМТ за кордоном та "фактор мобілізації"

Географія НМТ-2026 охоплює 54 міста у 32 країнах. Реєстрація за кордоном має жорсткі ліміти: як тільки квота на місто вичерпується, воно зникає з переліку доступних у системі.

Цікавим є статистичний зсув: частка випускників минулих років серед учасників зросла до 21%. Хоча в УЦОЯО уникають прямих оцінок зв’язку цього показника з мобілізаційними процесами, динаміка очевидна - попит на статус студента серед дорослого населення продовжує зростати четвертий рік поспіль.

Чи повернеться ЗНО

За словами Тетяни Вакуленко, НМТ - це виключно інструмент воєнного часу. Він компактний і гнучкий, але не дозволяє використовувати відкриті завдання (наприклад, власні висловлення).

Повернення до класичного паперового ЗНО можливе лише після повної стабілізації безпекової ситуації в країні.

Що треба брати на іспит

Для допуску до тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ) необхідно мати при собі:

Сертифікат учасника НМТ (його потрібно заздалегідь завантажити з персонального кабінету) + запрошення на іспит.

(його потрібно заздалегідь завантажити з персонального кабінету) + Оригінал документа, що посвідчує особу (паспорт, ID-картка) або його цифровий аналог у застосунку "Дія".

(паспорт, ID-картка) або його цифровий аналог у застосунку "Дія". Ручку (будь-якого кольору) для записів у чернетках.

(будь-якого кольору) для записів у чернетках. Пляшку води без етикетки.

без етикетки. Теплий одяг: оскільки багато центрів працюють в укриттях, де може бути прохолодно під час тривалих тривог, варто мати із собою кофту чи худі.

Під суворою забороною

Будь-які технічні пристрої - телефони, навушники, смарт-годинники - мають бути залишені у спеціально відведеному місці. Використання гаджетів або друкованих шпаргалок призведе до негайної ануляції результату без права перездачі в поточному році.

Що можна і не можна брати з собою на іспит учасникам НМТ (інфографіка РБК-Україна)

Як підготуватись до НМТ

Директорка УЦОЯО радить не намагатися вивчити все за останню ніч, а діяти системно:

Демонстраційні варіанти: Пройдіть тести минулих років та тренувальні блоки на сайті УЦОЯО. Це допоможе звикнути до інтерфейсу програми.

Пройдіть тести минулих років та тренувальні блоки на сайті УЦОЯО. Це допоможе звикнути до інтерфейсу програми. Тайм-менеджмент: На екрані під час іспиту ви бачитимете таймер. Навчіться розподіляти час так, щоб складні завдання (наприклад, з математики чи фізики) не "з'їли" увесь ресурс.

На екрані під час іспиту ви бачитимете таймер. Навчіться розподіляти час так, щоб складні завдання (наприклад, з математики чи фізики) не "з'їли" увесь ресурс. Тактика пропуску: Якщо завдання видається надто складним, пропустіть його і поверніться пізніше. Спочатку виконайте те, у чому впевнені на 100%.

"Найкращий спосіб - це відповідальне навчання впродовж шкільних років. Тоді підготовка безпосередньо до НМТ полягатиме лише в ознайомленні з форматом завдань", - підсумовує Тетяна Вакуленко.