Удар по Прилуках: вже понад 20 поранених, понівечений ТЦ "Епіцентр" (фото)
Під час ранкового балістичного удару по Прилуках Чернігівської області зазнав руйнувань ТЦ "Епіцентр". В будівлі майже повністю зруйнована задня стіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії "Епіцентр К".
"Сьогодні внаслідок ракетної атаки ворога зазнав руйнувань торговий центр "Епіцентр" у Прилуках на Чернігівщині. Поранення отримали двоє наших співробітників. Загрози їхньому життю немає. Вибуховою хвилею майже повністю зруйновано задню стінку будівлі", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що після удару на місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.
На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, криміналісти, поліцейські офіцери громади та всі екстрені служби.
Фото: вибухова хвиля значно пошкодила "Епіцентр" в Прилуках (npu.gov.ua)
Удар по Прилуках
Нагадаємо, що сьогодні окупанти вдарили балістичною ракетою по центральній частині міста Прилуки.
Спочатку було відомо про двох загиблих та 17 поранених людей. Серед поранених є дитина. Втім, згодом кількість поранених унаслідок ракетного удару зросла до 21 людини, повідомив у коментарі "Суспільному" начальник Прилуцької РВА Володимир Чернов.
Ціллю ворога стало одне із підприємств, неподалік "Епіцентру". Також в місті пошкоджений супермаркет, пожежна техніка, низку будівель, автомобілі місцевих мешканців.
Нагадаємо, що у квітні 2026 року російські війська ударними дронами атакували в Прилуках відділок поліції. В результаті чого виникла пожежа, постраждав чоловік.
Також ми писали про удар росіян по Прилуцькій міській раді, який стався 7 квітня.