Вступ-2026: як змінилися правила подачі заяв, розрахунок балів і "вага" творчих іспитів
Реєстрація електронних кабінетів вступників розпочнеться 1 липня, сама ж кампанія триватиме до 15 жовтня. Цьогоріч на абітурієнтів чекає низка змін.
Про це заявили представники МОН під час брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Головне:
- Європейська альтернатива: Результати національних іспитів країн ЄС тепер офіційно зараховують замість НМТ.
- Скасування листів: Мотиваційні листи більше не є обов’язковою частиною заяви.
- Нові ліміти: Подати можна лише 10 заяв загалом, з яких на бюджет - не більше 5.
- Пільги та бонуси: Пороговий бал на фармацію знизили до 140, а випускники "Зимового вступу" отримають +15 балів до рейтингу.
Що змінюється у вступній кампанії 2026 року
Уже 305 тисяч абітурієнтів підтвердили створення Електронного кабінету національного учасника мультипредметного тесту.
"Реєстрація закінчиться 2 квітня. До порівняння, у минулому році було 311 електронних кабінетів. Розраховуємо, що цього року кількість учасників буде такою ж", - розповів директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Олег Шаров.
Водночас цьогоріч вступна кампанія зазнає певних змін.
Серед ключових нововведень:
- Європейські іспити замість НМТ: Українці, які закінчили школу в ЄС, тепер можуть не складати нацтест. Результати їхніх національних іспитів (наприклад, польської матури) офіційно визнаватимуть при вступі в українські виші.
- Більше часу на вибір: Після отримання рекомендації за пріоритетом у вступника тепер є 5 днів (замість 3), щоб підтвердити намір навчатися.
- Нові ліміти заяв: Тепер можна подати лише 10 заяв загалом (торік було 15). Кількість бюджетних заявок лишається незмінною - до 5.
- Скасування мотиваційних листів: У 2026 році вони більше не є обов’язковими. Це значно спрощує подачу заяв та прибирає зайву бюрократію.
- Бонус "Зимового вступу": Випускники нового зимового курсу отримають додаткові 15 балів до рейтингу при вступі на дефіцитні спеціальності.
- Пріоритет таланту: Вплив творчого конкурсу на результат вступу посилили - для більшості мистецьких спеціальностей його коефіцієнт зріс з 0,6 до 0,7.
- Пільги для фармації: Вступний поріг на цю спеціальність знизили зі 150 до 140 балів.
- Співбесіди - тільки очно: Творчі конкурси та співбесіди тепер проводяться виключно в аудиторіях. Дистанційний формат залишили лише для вступників з ТОТ, військовослужбовців та атлетів, які представляють Україну на міжнародній арені.
Нові нюанси розрахунку конкурсного балу
"Є дуже невелика кількість нюансів у розрахунку конкурсного балу на бакалаврат. Ви знаєте, що у нас з'явився новий курс "Зимового вступу". Його випускники при вступі на спеціальності з особливою підтримкою будуть отримувати до конкурсного балу додатково 15 балів", - заявив директор директорату вищої освіти МОН Олег Шаров.
Зміни у розрахунку конкурсного балу (КБ):
- Оцінка успішності дорівнюють 15 балів на спеціальностях з особливою підтримкою для випускників "Зимового вступу".
- 200 балів за конкурс фізичної підготовки для заслужених майстрів спорту (МС), МС міжнародного класу, МС, чемпіонів, призерів України, Європи, світу.
- Регіональний коефіцієнт буде оголошено на межі весни/літа, коефіцієнти у прифронтових ЗВО при малих КБ критичні для їх підтримки, при великих КБ - пріоритет рівності ЗВО.
