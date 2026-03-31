Вступ-2026: як змінилися правила подачі заяв, розрахунок балів і "вага" творчих іспитів

Реєстрація електронних кабінетів вступників розпочнеться 1 липня, сама ж кампанія триватиме до 15 жовтня. Цьогоріч на абітурієнтів чекає низка змін.

Про це заявили представники МОН під час брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна .

Головне: Європейська альтернатива: Результати національних іспитів країн ЄС тепер офіційно зараховують замість НМТ.

Що змінюється у вступній кампанії 2026 року

Уже 305 тисяч абітурієнтів підтвердили створення Електронного кабінету національного учасника мультипредметного тесту.

"Реєстрація закінчиться 2 квітня. До порівняння, у минулому році було 311 електронних кабінетів. Розраховуємо, що цього року кількість учасників буде такою ж", - розповів директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Олег Шаров.

Водночас цьогоріч вступна кампанія зазнає певних змін.

Серед ключових нововведень:

Європейські іспити замість НМТ: Українці, які закінчили школу в ЄС, тепер можуть не складати нацтест. Результати їхніх національних іспитів (наприклад, польської матури) офіційно визнаватимуть при вступі в українські виші.

Українці, які закінчили школу в ЄС, тепер можуть не складати нацтест. Результати їхніх національних іспитів (наприклад, польської матури) офіційно визнаватимуть при вступі в українські виші. Більше часу на вибір: Після отримання рекомендації за пріоритетом у вступника тепер є 5 днів (замість 3), щоб підтвердити намір навчатися.

Після отримання рекомендації за пріоритетом у вступника тепер є (замість 3), щоб підтвердити намір навчатися. Нові ліміти заяв: Тепер можна подати лише 10 заяв загалом (торік було 15). Кількість бюджетних заявок лишається незмінною - до 5.

Тепер можна подати лише загалом (торік було 15). Кількість бюджетних заявок лишається незмінною - до 5. Скасування мотиваційних листів: У 2026 році вони більше не є обов’язковими. Це значно спрощує подачу заяв та прибирає зайву бюрократію.

У 2026 році вони більше не є обов’язковими. Це значно спрощує подачу заяв та прибирає зайву бюрократію. Бонус "Зимового вступу": Випускники нового зимового курсу отримають додаткові 15 балів до рейтингу при вступі на дефіцитні спеціальності.

Випускники нового зимового курсу отримають додаткові до рейтингу при вступі на дефіцитні спеціальності. Пріоритет таланту: Вплив творчого конкурсу на результат вступу посилили - для більшості мистецьких спеціальностей його коефіцієнт зріс з 0,6 до 0,7 .

Вплив творчого конкурсу на результат вступу посилили - для більшості мистецьких спеціальностей його коефіцієнт зріс з 0,6 до . Пільги для фармації: Вступний поріг на цю спеціальність знизили зі 150 до 140 балів .

Вступний поріг на цю спеціальність знизили зі 150 до . Співбесіди - тільки очно: Творчі конкурси та співбесіди тепер проводяться виключно в аудиторіях. Дистанційний формат залишили лише для вступників з ТОТ, військовослужбовців та атлетів, які представляють Україну на міжнародній арені.

Нові нюанси розрахунку конкурсного балу

"Є дуже невелика кількість нюансів у розрахунку конкурсного балу на бакалаврат. Ви знаєте, що у нас з'явився новий курс "Зимового вступу". Його випускники при вступі на спеціальності з особливою підтримкою будуть отримувати до конкурсного балу додатково 15 балів", - заявив директор директорату вищої освіти МОН Олег Шаров.

