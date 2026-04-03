Вступ-2026: для яких спеціальностей потрібен найвищий бал і кому знизили поріг

08:00 03.04.2026 Пт
Скільки мінімально потрібно балів, щоб вступити у ВНЗ?
aimg Василина Копитко
Вступна кампанія 2026 триватиме з 1 липня по 15 жовтня (фото: Getty Images)

МОН встановило мінімальні прохідні бали для вступу до закладів вищої освіти у 2026 році. Для низки популярних напрямів вимоги залишаються високими, тоді як для фармації визначено окремий поріг.

Про це заявили представники МОН під час брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Головне:

  • Загальний поріг: Для більшості спеціальностей конкурсний бал для вступу на бюджет має бути не менше 130.
  • Елітні напрями: Найвищий поріг у 150 балів встановлено для майбутніх юристів, медиків та дипломатів.
  • Зміна для фармації: Поріг для цієї спеціальності тепер становить 140 балів, що нижче, ніж для загальної медицини.
  • Пільгові умови: Для спеціальностей, що мають особливу підтримку держави, поріг при переведенні на бюджет становить 120 балів.
  • Мінімальний залік: Щоб отримати оцінку за НМТ, абітурієнт має набрати не менше 15% (для української мови та історії України - 15%+1) від загальної кількості тестових балів.

Кому потрібно 150 балів для вступу

Найвищі вимоги до знань абітурієнтів висуваються на спеціальностях, що мають високу соціальну відповідальність. Зокрема, конкурсний бал не нижче 150 необхідний для вступу на такі напрями:

  • "Право" та "Міжнародне право";
  • "Публічне управління та адміністрування";
  • "Міжнародні відносини" та "Міжнародні економічні відносини";
  • "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія" та "Медична психологія".

Особливості для фармації

Цьогоріч для спеціальності "Фармація, промислова фармація" встановлено прохідний поріг на рівні 140 балів. Це дещо менше за стандартний "медичний" поріг, але вище за загальнодержавний мінімум.

Підтримці вразливих категорій

Для дітей загиблих захисників України передбачені особливі умови вступу. Також вступники на дефіцитні спеціальності зможуть розраховувати на переведення на вакантні бюджетні місця з балом від 120.

Який мінімальний поріг

Щоб мати право подавати документи на вступ у ВНЗ, абітурієнту потрібно набрати щонайменше 100 балів на НМТ. Це дорівнює 15% від загальної кількості завдань (для української мови та історії України - 15%+1).

Для вступу на бюджет для більшості спеціальностей потрібно 130 балів (окрім згаданих вийнятків: дітей загиблих захисників та для дефіцитних спеціальностей).

Додамо, що при вступі на творчі спеціальності ключовим є творчий конкурс. Цьогоріч його ваговий кофіціент підняли з 0,6 до 0,7.

Читайте також про те, що вступна кампанія 2026 дозволить зараховувати результати закордонних державних іспитів замість НМТ. Таку новація МОН запроваджує вперше.

Раніше ми писали про те, що реєстрація електронних кабінетів вступників розпочнеться 1 липня, сама ж кампанія триватиме до 15 жовтня. Цьогоріч МОН змінив низку правил, зокрема умови подачі заяв, їх кількість та розрахунок конкурсного балу.

Харків зазнав ракетного удару: у місті пошкоджені висотки, є постраждала
