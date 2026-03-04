Реєстрація на НМТ через "Дію" без зайвих документів: як підготуватись і навіщо потрібен NFC

Цього року зареєструватись для участі в НМТ можна "у кілька кліків" - через "Дію". Проте кожному потрібно знати, що для такої процедури знадобляться смартфон і "Дія.Підпис".

Головне: Старт : реєстрація на НМТ-2026 доступна з 5 березня.

: реєстрація на НМТ-2026 доступна з 5 березня. Зручність : через "Дію" більшість даних "підтягнуться" автоматично (вводити все вручну не потрібно).

: через "Дію" більшість даних "підтягнуться" автоматично (вводити все вручну не потрібно). Вимоги : для реєстрації на НМТ обов'язково потрібен активований "Дія.Підпис".

: для реєстрації на НМТ обов'язково потрібен активований "Дія.Підпис". Технічний нюанс : створити "Дія.Підпис" можна за допомогою технології NFC.

: створити "Дія.Підпис" можна за допомогою технології NFC. Авторизація : вхід у персональний кабінет вступника також працюватиме через "Дія.Підпис".

: вхід у персональний кабінет вступника також працюватиме через "Дія.Підпис". Бонус: пізніше через "Дію" можна буде навіть подати заявку на поселення в гуртожиток.

Чим зручна реєстрація на НМТ через "Дію"

Українцям нагадали, що реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ) доступна з 5 березня.

"Поки ви фокусуєтесь на формулах, правилах та історичних подіях, ми подбали, щоб реєстрація на НМТ... не забрала у вас зайвих нервів", - додали у прес-службі "Дії".

Уточнюється, що реєстрація на НМТ з "Дією" - "найлегший тест цього року".

"Замість того, щоб вводити цифри з паспорта вручну і тричі перевіряти, чи немає помилки, просто поділіться документом через "Дію", - пояснили потенційним учасникам та учасницям НМТ.

Зазначається, що система Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) сама:

підтягне всі необхідні дані;

автоматично заповнить форму.

Як підготуватись до реєстрації "у кілька кліків"

"Щоб у день Х зробити все за хвилину, підготуйтеся вже зараз", - порадили майбутнім вступникам.

Так, для реєстрації на НМТ онлайн "у кілька кліків" потрібен "Дія.Підпис".

Йдеться про кваліфікований електронний підпис, який можна використовувати:

для підписання документів;

для оформлення послуг у застосунку та на порталі "Дія";

для авторизації у застосунках і на сайтах партнерів "Дії".

Отримати його можна за наявності хоча б одного з цих документів:

ID-картка (сучасний паспорт громадянина України у формі пластикової картки з безконтактним електронним чіпом);

біометричний закордонний паспорт (закордонний паспорт, виданий після 2015 року);

посвідка на тимчасове чи постійне місце проживання.

Термін "Дія.Підпису" - один рік або до моменту його видалення.

Як створити "Дія.Підпис" за допомогою NFC

Повідомляється, що сьогодні створити "Дія.Підпис" можна за допомогою NFC (технології бездротової передачі даних на дуже короткій відстані).

Для цього ваш смартфон повинен мати відповідний чіп, а функція NFC - бути ввімкненою в налаштуваннях пристрою.

Якщо все саме так, для створення "Дія.Підпису" потрібно:

авторизуватись у "Дії";

перейти до "Меню";

обрати "Дія.Підпис";

натиснути "Активувати Дія.Підпис";

відсканувати номер ID-картки, закордонного паспорта або біометричної посвідки;

прикласти документ до телефона - для зчитування даних через NFC;

підтвердити особу фотоперевіркою;

створити 6-значний код.

Як працює вхід у персональний кабінет

Потенційним учасникам та учасницям НМТ розповіли, що надалі вхід до персонального кабінету вступника також буде працювати через "Дія.Підпис".

"Усміхнулися в камеру - і ви авторизовані", - пояснили в "Дії".

Насамкінець майбутнім абітурієнтам порадили "видихати" й зосереджуватись "на своїх 200 балах".

"А ми поки налаштуємо сервіси для вашого студентського життя… До речі, зустрінемося влітку на онлайн-поселенні в гуртожиток через "Дію", - підсумували у компанії.