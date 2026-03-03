Як не проґавити НМТ-2026: ключові дати та правила
Реєстрація для участі в основній сесії НМТ-2026 розпочнеться 5 березня. Тож вже зараз вступникам важливо знати все, що стосується ключових дат і правил проведення вступного випробування.
Докладніше про те, як саме відбуватиметься національний мультипредметний тест (НМТ) у 2026 році та як не проґавити його ключові етапи, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Старт реєстрації: створення персональних кабінетів учасників НМТ розпочинається вже з 5 березня.
- Цифровізація: зареєструватись на участь у тестуванні можна онлайн.
- Географія: скласти НМТ-2026 можна не лише в Україні, але й за кордоном.
- Формула іспиту: вступники складатимуть три обов'язкові предмети та один на вибір.
- Таймінг: усі чотири предметні тести проходитимуть в один день у два етапи.
- Ключові терміни: основна сесія тестувань розпочнеться у травні, додаткова - в липні.
- Допомога онлайн: майбутніх вступників запрошують на спеціальний прямий ефір від УЦОЯО (надіслати свої запитання потрібно заздалегідь).
Як відбуватиметься НМТ-2026
Раніше у прес-службі Міністерства освіти й науки України нагадали, що у 2026 році національний мультипредметний тест (НМТ) проходитиме:
- як в Україні;
- так і поза її межами (у тимчасових екзаменаційних центрах за кордоном).
Тимчасові екзаменаційні центри за кордоном станом на 2 березня 2026 року (інфографіка: facebook.com/zno.ukr.center)
Реєстрація відбуватиметься в онлайн-форматі - за допомогою спеціального сервісу на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Персональний кабінет можна буде створити:
- або автоматично через застосунок "Дія";
- або шляхом заповнення форми в реєстраційному сервісі.
НМТ складатиметься з чотирьох тестів:
- три з них - обов'язкові (українська мова, математика, історія України);
- четвертий - на вибір (українська література, одна з іноземних мов - англійська, німецька, французька або іспанська, біологія, хімія, фізика та географія), потрібно вказати під час реєстрації для участі в НМТ.
Модель проведення НМТ передбачає, що всі чотири предметних тести проходитимуть в один день у два етапи:
- перший етап (120 хвилин) - виконання завдань з української мови та математики;
- другий етап (120 хвилин) - виконання завдань з історії України та навчального предмета на вибір.
Усі завдання НМТ відповідатимуть змісту програм зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з навчальних предметів:
- тести з української мови, української літератури, історії України, біології та географії міститимуть по 30 завдань;
- з хімії - 24 завдання;
- з математики та фізики - 22 завдання;
- з іноземної мови (англійської, іспанської, німецької, французької) - 32 завдання.
Ключові дати основної сесії НМТ-2026
В межах основної сесії національного мультипредметного тесту важливо пам'ятати про такі ключові дати:
- з 5 березня до 2 квітня (05.03 - 02.04) - реєстрація на НМТ;
- до 7 квітня (07.04) - внесення змін у персональному кабінеті (за потреби);
- з 20 травня до 25 червня (20.05 - 26.06) - проходження тестування;
- до 3 липня (03.07) - отримання результатів.
Ключові дати основної сесії НМТ (інфографіка: facebook.com/UAMON)
"Запрошення на тестування учасники основних сесій отримають не пізніше, ніж за 10 календарних днів до початку", - уточнили в МОН.
Ключові дати додаткової сесії НМТ-2026
Взяти участь у додатковій сесії НМТ мають можливість:
- особи, які не змогли цього зробити з поважних причин під час основного періоду реєстрації;
- особи, яким в основний період було відмовлено в реєстрації.
В межах додаткової сесії НМТ важливо пам'ятати про такі ключові дати:
- з 11 до 16 травня (11.05 - 16.05) - реєстрація на НМТ;
- до 21 травня (21.05) - внесення змін у персональний кабінет (за потреби);
- з 17 до 24 липня (17.07 - 24.07) - проходження тестування;
- до 29 липня (29.07) - отримання результатів.
Ключові дати додаткової сесії НМТ (інфографіка: facebook.com/UAMON)
У МОН зауважили, що учасники додаткових сесій отримають запрошення на тестування не пізніше ніж за 3 календарні дні до початку.
"Плануйте заздалегідь, перевіряйте персональний кабінет і зберігайте цей допис, щоб усі ключові етапи НМТ-2026 були напохваті", - підсумували у міністерстві.
Як отримати відповіді на запитання щодо НМТ
Нещодавно у прес-службі УЦОЯО нагадали, що реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті розпочнеться вже за кілька днів - 5 березня.
"У цей період у вступників та вступниць традиційно виникає багато запитань як щодо реєстрації для участі в НМТ, так і щодо особливостей його проведення", - зауважили спеціалісти.
Повідомляється, що отримати всі роз'яснення можна буде під час прямого ефіру "НМТ-2026: ви запитуєте - ми відповідаємо" на YouTube-каналі УЦОЯО, який відбудеться 4 березня о 15:00.
Уточнюється, що до 11:00 4 березня всі охочі можуть поставити запитання спікерам:
- директорці Українського центру оцінювання якості освіти Тетяні Вакуленко;
- її заступникам Валерію Бойко та Наталії Юр.
Фрагмент онлайн-форми для запитань (скриншот: testportal.gov.ua/docs.google.com)
Саме вони розкажуть:
- як відбуватиметься реєстрація на вступне випробування;
- яких типових помилок варто уникати під час неї;
- якими будуть зміст і структура предметних тестів НМТ у 2026 році;
- на що варто зважати, готуючись до іспиту;
- що відомо про складники НМТ, підготовку до тестування та особливості його організації.
"Цей вебінар розпочне низку випусків "НМТ-2026: ви запитуєте - ми відповідаємо" від команди Українського центру оцінювання якості освіти. До зустрічі у пряму етері", - підсумували в УЦОЯО.
