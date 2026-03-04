ua en ru
Головна » Життя » Освіта

Реєстрація на НМТ-2026: як створити свій кабінет і що стане підставою для відмови

Середа 04 березня 2026 07:30
Реєстрація на НМТ-2026: як створити свій кабінет і що стане підставою для відмови Без деяких документів реєстрація на НМТ-2026 неможлива (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Реєстрація на НМТ-2026 доступна з 5 березня. Проте відсутність всього лиш одного документа або помилка в ньому стане підставою для відмови.

Докладніше про те, як підготуватись до реєстрації для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ), без яких документів ніяк не обійтись та як відбувається створення персонального кабінету, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Як не проґавити НМТ-2026: ключові дати та правила

Головне:

  • Терміни: реєстрація на основну сесію НМТ-2026 триває до початку квітня.
  • Персональний кабінет: створити свій кабінет на веб-сайті УЦОЯО вступники можуть шляхом заповнення відповідної форми або ж через "Дію".
  • Що потрібно: для реєстрації за допомогою спеціального сервісу потенційним учасникам НМТ необхідно підготувати електронні копії низки документів.
  • Ризик відмови: підставою для відмови в реєстрації для участі в НМТ може стати відсутність важливої довідки або помилка в ній.
  • Нюанси для випускників минулих років: тим, хто вже здобув певну освіту, потрібно засвідчити це документально.
  • Навчання за кордоном: якщо освітні документи оформлено іноземною мовою, необхідний нотаріально засвідчений переклад.

Як довго триває основний період реєстрації

Основний період реєстрації осіб, які мають намір взяти участь у національному мультипредметному тесті (НМТ), триває у 2026 році:

  • з 5 березня;
  • до 2 квітня.

Порядок реєстрації визначено при цьому наказом №243/45637 Міністерства освіти й науки України.

Реєстрація на НМТ-2026: як створити свій кабінет і що стане підставою для відмовиРеєстрація для участі в основній сесії НМТ-2026 триває з 5 березня до 2 квітня (інфографіка: testportal.gov.ua)

Як треба підготуватись до початку реєстрації

Згідно з інформацією Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО), щоб процес реєстрації для участі в НМТ пройшов швидко та без ускладнень, майбутнім вступникам потрібно заздалегідь:

  • ознайомитися з процедурою;
  • підготувати всі необхідні документи.

Так, потенційним учасникам та учасницям НМТ потрібно зробити електронні фото- / сканкопії:

  • документа, що посвідчує особу (на підставі якого буде здійснюватись реєстрація);
  • документа, що підтверджує внесену інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) або такого, який підтверджує його відсутність;
  • документа, що містить інформацію про освіту (довідки з місця навчання).

Реєстрація на НМТ-2026: як створити свій кабінет і що стане підставою для відмовиДля реєстрації на НМТ-2026 потрібно підготувати е-копії деяких документів (інфографіка: testportal.gov.ua)

"Рекомендуємо зберегти документи в електронному вигляді на комп'ютері або іншому носії", - додали в УЦОЯО.

Уточнюється, що під час роботи із сервісом реєстрації це дасть змогу швидко та коректно завантажити відповідні файли до електронної реєстраційної форми.

Чи обов'язкова довідка з місця навчання

В УЦОЯО повідомили, що випускники та випускниці поточного року мають підготувати копію довідки з місця навчання - вона підтверджує, що особа завершує здобуття повної загальної середньої освіти у 2026 році.

При цьому довідка має відповідати встановленому зразку (його можна завантажити за посиланням).

Реєстрація на НМТ-2026: як створити свій кабінет і що стане підставою для відмовиЗразок довідки з місця навчання (скриншот: testportal.gov.ua/nmt-2026)

"Довідка із закладу освіти за зразком - запорушка успішної реєстрації", - наголосили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Крім того, увагу потенційних учасників НМТ звернули нате, що в довідці має бути зазначено: "Він (вона) у 2026 році завершує здобуття повної загальної середньої освіти в (назва закладу освіти)".

Тобто довідка, в якій напишуть іншу фразу (наприклад: "Він (вона) навчається в (клас) в (назва закладу освіти)"), або в якій не буде підпису керівника закладу, або в якій не зазначать номера та дати її видавання - не буде підтвердженням факту здобуття особою повної загальної середньої освіти у 2026 році.

Це стане підставою для відмови в реєстрації - допоки випускник / випускниця (особа, яка її завантажила) не замінить неправильно оформлений документ на складений згідно з вимогами.

Що робити тим, хто навчається за кордоном

За даними УЦОЯО, ті вступники та вступниці, які здобудуть повну загальну середню освіту в поточному році в закладі освіти поза межами України, мають завантажити копію нотаріально засвідченого перекладу довідки з місця навчання - із закордонного закладу освіти.

У ній також має бути зазначено, що "Він (вона) завершує здобуття повної загальної середньої освіти в (місяць) 2026 року в (назва закордонного закладу освіти)".

Що робити тим, хто випустився раніше

Випускникам та випускницям минулих років для реєстрації на НМТ-2026 потрібно підготувати копію одного з таких документів:

  • документа про повну загальну середню освіту;
  • документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста;
  • документа про здобутий освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра;
  • документа про здобутий ступінь вищої освіти.

"Їх можна надати, надіславши за допомогою застосунку "Дія", - уточнили в УЦОЯО.

Крім того, випускники минулих років можуть надати виписку з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО (вона підтверджує наявність в ньому одного із зазначених документів про освіту).

Якщо ж потенційні учасники НМТ-2026 здобули повну загальну середню освіту в закордонному закладі освіти, необхідто завантажити копію відповідного документа (який би підтвердив цей факт).

"Якщо документ оформлено іноземною мовою, необхідно додати нотаріально засвідчений його переклад", - нагадали в УЦОЯО.

Як створити персональний кабінет

Для того, щоб зареєструватися для участі в НМТ, вступнику або вступниці потрібно створити персональний кабінет на веб-сайті УЦОЯО (за допомогою спеціального сервісу).

Це можна зробити по-різному:

  • або шляхом заповнення форми в реєстраційному сервісі;
  • або автоматично - скориставшись застосунком "Дія".

Реєстрація на НМТ-2026: як створити свій кабінет і що стане підставою для відмовиВхід до персонального кабінету вступника (скриншот: https://my.testportal.gov.ua/cabinet/login)

Насамкінець в УЦОЯО зауважили, що в разі створення кабінету учасника НМТ за допомогою застосунку "Дія", вступникам та вступницям не потрібно завантажувати:

  • документ, що посвідчує особу;
  • документ про підтвердження / відсутність РНОКПП;
  • документ про здобуття повної загальної середньої освіти (випускникам і випускницям минулого року).

"Вони завантажаться автоматично. Випускники й випускниці поточного року мають завантажити лише довідку із закладу освіти", - підсумували фахівці Українського центру оцінювання якості освіти.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про вступ без НМТ - хто з абітурієнтів має право не складати тест у 2026 році.

Крім того, ми пояснювали, що робити, якщо вимкнули світло під час НМТ - як вступнику отримати другий шанс.

Читайте також про штучний інтелект на НМТ - чи "допустять" його до створення тестів і перевірки знань.

