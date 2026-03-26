Скорочення не буде? На яких спеціальностях цього року стане більше бюджетних місць
Державне або регіональне замовлення гарантує повне покриття вартості навчання та виплату студентам стипендій. Сьогодні особливу увагу й підтримку отримують ті спеціальності, де є актуальний кадровий попит.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник міністра освіти й науки Микола Трофименко.
Чи скорочується зараз кількість бюджетних місць
За словами спеціаліста, сьогодні про скорочення "класичного" державного замовлення в українських університетах "точно не йдеться".
"Хіба що враховується несприятлива демографічна динаміка", - зауважив Трофименко.
Крім того держава, за його словами:
- коригує підтримку там, де ринок давно перенасичений;
- більше концентрується на тих спеціальностях, де є актуальний кадровий попит.
Так само як і розмір грантів на навчання - може залежати від обраної спеціальності (є навіть відповідна система коефіцієнтів).
"Держава сильніше підтримує ті напрями, де країні найбільш потрібні фахівці - освіта, інженерія, природничі науки, аграрний сектор, реабілітація, основні медичні спеціальності", - поділився заступник міністра.
Про яке "коригування" бюджетних місць йдеться
Трофименко повідомив, що "коригування" державної підтримки стосується частини кон'юнктурних спеціальностей:
- права;
- менеджменту;
- економіки;
- журналістики.
Натомість більший акцент іде на:
- STEM (природничі науки, технології, інженерію та математику);
- педагогіку;
- медицину;
- відновлення;
- реабілітацію.
"Можливо, саме зсув бюджету з популярних спеціальностей сприймається як його скорочення. Але це не так", - наголосив посадовець.
В Україні відбувається "зсув бюджету" з деяких популярних спеціальностей (інфографіка: РБК-Україна)
Чи змінились найпопулярніші спеціальності
"Якщо подивитися на вступ останніх років, то звичний попит нікуди не зник", - розповів заступник міністра освіти й науки.
Він уточнив, що в топі попиту й надалі тримаються:
- право;
- менеджмент;
- економіка.
При цьому їх, за словами Трофименка, з кожним роком "все більше посувають":
- комп'ютерні науки;
- інженерія;
- медицина;
- реабілітація;
- психологія;
- педагогіка;
- будівництво.
Деякі спеціальності стають популярнішими серед студентів, ніж раніше (інфографіка: РБК-Україна)
"Тобто топ популярних спеціальностей не перевернувся з ніг на голову", - констатував представник МОН.
Водночас він - "уже не такий однорідний, як раніше".
