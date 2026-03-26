Скорочення не буде? На яких спеціальностях цього року стане більше бюджетних місць

10:48 26.03.2026 Чт
Популярні напрямки навчання "посуваються", адже деякі професії сьогодні - більш актуальні
aimg Ірина Костенко aimg Катерина Гончарова
Навчатись на бюджеті - мета багатьох студентів України (фото ілюстративне: Getty Images)

Державне або регіональне замовлення гарантує повне покриття вартості навчання та виплату студентам стипендій. Сьогодні особливу увагу й підтримку отримують ті спеціальності, де є актуальний кадровий попит.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник міністра освіти й науки Микола Трофименко.

Читайте також: НМТ потрібно не всім: інтерв'ю з УЦОЯО про іспити для випускників у 2026

Чи скорочується зараз кількість бюджетних місць

За словами спеціаліста, сьогодні про скорочення "класичного" державного замовлення в українських університетах "точно не йдеться".

"Хіба що враховується несприятлива демографічна динаміка", - зауважив Трофименко.

Крім того держава, за його словами:

  • коригує підтримку там, де ринок давно перенасичений;
  • більше концентрується на тих спеціальностях, де є актуальний кадровий попит.

Так само як і розмір грантів на навчання - може залежати від обраної спеціальності (є навіть відповідна система коефіцієнтів).

"Держава сильніше підтримує ті напрями, де країні найбільш потрібні фахівці - освіта, інженерія, природничі науки, аграрний сектор, реабілітація, основні медичні спеціальності", - поділився заступник міністра.

Про яке "коригування" бюджетних місць йдеться

Трофименко повідомив, що "коригування" державної підтримки стосується частини кон'юнктурних спеціальностей:

  • права;
  • менеджменту;
  • економіки;
  • журналістики.

Натомість більший акцент іде на:

  • STEM (природничі науки, технології, інженерію та математику);
  • педагогіку;
  • медицину;
  • відновлення;
  • реабілітацію.

"Можливо, саме зсув бюджету з популярних спеціальностей сприймається як його скорочення. Але це не так", - наголосив посадовець.

В Україні відбувається "зсув бюджету" з деяких популярних спеціальностей (інфографіка: РБК-Україна)

Чи змінились найпопулярніші спеціальності

"Якщо подивитися на вступ останніх років, то звичний попит нікуди не зник", - розповів заступник міністра освіти й науки.

Він уточнив, що в топі попиту й надалі тримаються:

  • право;
  • менеджмент;
  • економіка.

При цьому їх, за словами Трофименка, з кожним роком "все більше посувають":

  • комп'ютерні науки;
  • інженерія;
  • медицина;
  • реабілітація;
  • психологія;
  • педагогіка;
  • будівництво.

Деякі спеціальності стають популярнішими серед студентів, ніж раніше (інфографіка: РБК-Україна)

"Тобто топ популярних спеціальностей не перевернувся з ніг на голову", - констатував представник МОН.

Водночас він - "уже не такий однорідний, як раніше".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у 2026 році вступна кампанія до українських університетів проходитиме за оновленими правилами.

Крім того, ми пояснювали, в яких ВНЗ України найвища конкуренція на безкоштовне навчання.

Читайте також, які спеціальності й бонуси пропонують курсантам військові виші.

