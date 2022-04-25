Ракетный удар по Одессе, пресс-конференция Зеленского, Макрон побеждает на выборах президента Франции: новости за выходные

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе, президент Владимир Зеленский дал пресс-конференцию, действующий президент Франции Эммануэль Макрон побеждает на президенстких выборах. Подробнее о том, что произошло на выходных, 23-24 апреля - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Два месяца войны. Главное с пресс-конференции Зеленского в метро

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с журналистами, в ходе которой рассказал о ходе войны, которая продолжается уже два месяца.

Главные заявления Зеленского - в материале РБК-Украина.

Глава МИД Австрии выступил против вступления Украины в ЕС

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг выступил против вступления Украины в Европейский союз. По его мнения, модель отношений Европы и Украины должна быть отличной от полноправного членства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Standart.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина рассчитывает полноценно вступить в ЕС в 2024 году.

Германия и Франция обошли эмбарго на поставки оружия России, - The Telegraph

Германия и Франция обошли эмбарго ЕС на поставки оружия России, введенном в 2014 году. Немецкие и французские компании поставляли Москве бомбы, реактивные снаряды и другую военную технику. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

По данным издания, Франция и Германия в обход эмбарго поставили в Россию военной техники на сумму 273 млн евро. Журналисты предполагают, что полученное Москвой оружие может использоваться в войне против Украины.

Польша передала Украине вооружение на сумму 1,6 млрд доллара

Польша передала Украине вооружение на более чем млрд долларов. Как отметил пресс-секретарь польского правительства, это поможет сохранить украинский, польский и европейский суверенитет.

Тем временем правительство премьер-министра Италии Марио Драги готовит новый, мощный пакет военной помощи для Украины. Ожидается, что его доработают уже в ближайшие дни.

Как будет развиваться война России против Украины: прогноз Арестовича

Активная фаза войны России против Украины начнет затухать максимум через три недели. Дальнейшее развитие событий зависит от мирных переговоров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника главы Офиса президента Алексея Арестовича для издания "Медуза".

"Через две, максимум три недели активная фаза боевых действий затухает. Они к 9 мая объявляют какие-то промежуточные победы, говорят, что задача выполнена, и предлагают вступить в переговоры. Причем громко начинают кричать, что народ Донбасса они защитили, против Украины никогда ничего не имели, забыв свои слова, что они нас собирались денацифицировать за 72 часа", - отметил он.

"Железнодорожный хаос". Белорусские партизаны помогли сорвать наступление на Киев, - WP

В первые дни полномасштабного вторжения России в Украину планировался молниеносный захват Киева. Однако сразу же на белорусском направлении активизировались железнодорожные диверсанты, которые внесли хаос в логистику российских войск. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По данным издания, буквально с первых дней вторжения в Беларуси начала работать тайная сеть, в которую вошли работники железной дороги, хакеры и бывшие сотрудники сил безопасности. Именно благодаря их действиям в течение нескольких дней цепь поставки продовольствия, топлива и боеприпасов была полностью парализована.

Макрон побеждает на выборах президента Франции, - экзитполы

Во Франции вечером, 24 апреля, завершился второй тур президентских выборов. За президентское кресло боролись действующий лидер Эммануэль Макрон и пророссийский политик Марин Ле Пен. Согласно данным экзитполов, Макрон уверенно лидирует.

Соперница президента страны Эммануэля Макрона Марин Ле Пен заранее признала поражение.

В Украину снова идет похолодание: названа дата

Погода в Украине снова испортится с приходом похолодания. Существенно температура не изменится, однако пасхальное тепло немного отступит.

Что будет с погодой в Украине в ближайшие дни - читайте в материале Styler.