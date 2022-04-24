Оккупанты запустили пять ракет по Полтавской области

Фото: пкупанти запустили пять ракет по Полтавской области (Getty Images)

Российские оккупанты открыли огонь по объектам инфраструктуры в Полтавской области. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина.

Всего российские военные запустили пять ракет. Местных призывают не покидать укрытия. "Пять российских ракет ударили по объектам инфраструктуры в области. Информацию о пострадавших и разрушениях уточняем. Все подробности позже. Тревога продолжается, не выходим из укрытий", - пишет Лунин.