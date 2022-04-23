Ракетный обстрел в Одессе: число жертв возросло, полиция начала производство

Сегодня, 23 апреля, в результате ракетного удара по Одессе, погибли шесть человек. Полиция открыла производство касаемо нарушения законов и обычаев войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

"По факту ракетного обстрела Одессы Нацполиция открыла уголовное производство со статьей нарушения законов и обычаев войны", - заявила начальница отдела коммуникации ведомства Любовь Гордиевская.

Потерпевшие в результате ракетного удара или же их родственники, которые потеряли связь с родными, могут обратиться за помощью по телефону дежурной части Главного управления Национальной полиции (048)7794961.

Тем временем спасатели уже ликвидировали пожар в многоэтажке, который произошел в результате обстрела.

"В 15:54 пожар локализован на площади 220 м кв. Около 17:00 - ликвидирован", - пишет пресс-служба.

В настоящее время известно о гибели шести человек, среди которых один ребенок. Пострадали восемнадцать человек.

"Из-под завалов спасены 2 человека, эвакуированы 86 жителей. От ГСЧС привлечено 96 спасателей и 18 единиц техники. Работы продолжаются", - отмечает пресс-служба.