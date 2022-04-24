ru ua
Вс, 24 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия готовит наступление на Кривой Рог из Херсонской области. Город готов к обороне, - Вилкул

Новина українською →
Воскресенье 24 апреля 2022 20:54
Россия готовит наступление на Кривой Рог из Херсонской области. Город готов к обороне, - Вилкул Фото: Россия готовит наступление на Кривой Рог из Херсонской области. Город готов к наступлению (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты в Херсонской области проводят организацию наступательно-ударных формирований. Планируют наступление на Кривой Рог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

"Враг проводит формирование наступательного ударного формирования на нашем направлении в Херсонской области. В ближайшие дни мы ждем их возможного перехода в наступление. Но мы знаем про них больше, чем им кажется, мы понимаем все их планы, и мы полностью готовы к любому развитию ситуации",- пишет глава города.

Как отметил Вилкул, гарнизон города, воинские части и глубокоэшелонированная оборона города готовы.

Война России против Украины длится шестьдесят дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Кривой Рог Херсонская область
NEWS
60-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
60-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает