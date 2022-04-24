Россия готовит наступление на Кривой Рог из Херсонской области. Город готов к обороне, - Вилкул

" Враг проводит формирование наступательного ударного формирования на нашем направлении в Херсонской области. В ближайшие дни мы ждем их возможного перехода в наступление. Но мы знаем про них больше, чем им кажется, мы понимаем все их планы, и мы полностью готовы к любому развитию ситуации",- пишет глава города.

Как отметил Вилкул, гарнизон города, воинские части и глубокоэшелонированная оборона города готовы.