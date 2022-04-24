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Оккупанты ударили 9 ракетами по инфраструктуре Кременчуга

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Кременчуг, Воскресенье 24 апреля 2022 21:48
Оккупанты ударили 9 ракетами по инфраструктуре Кременчуга Оккупанты обстреляли Кременчуг (nationalinterest.org)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты нанесли 9 ракетных ударов по городу Кременчуг Полтавской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

По его словам, российские войска нанесли удары по инфраструктуре города.

"Уже 9 российских ракет в этот вечер ударили по инфраструктуре Кременчуга. Враг не гнушается ничем, даже в такой святой день", - написал глава ОВА.

Ранее глава ОВА сообщал, что войска РФ запустили 5 ракет объектов инфраструктуры в Полтавской области.

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