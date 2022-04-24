Оккупанты ударили 9 ракетами по инфраструктуре Кременчуга
Российские оккупанты нанесли 9 ракетных ударов по городу Кременчуг Полтавской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.
По его словам, российские войска нанесли удары по инфраструктуре города.
"Уже 9 российских ракет в этот вечер ударили по инфраструктуре Кременчуга. Враг не гнушается ничем, даже в такой святой день", - написал глава ОВА.
Ранее глава ОВА сообщал, что войска РФ запустили 5 ракет объектов инфраструктуры в Полтавской области.
Напомним, война РФ против Украины длится 60-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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