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Польша передала Украине вооружение на сумму 1,6 млрд доллара

Новина українською →
Суббота 23 апреля 2022 18:16
Польша передала Украине вооружение на сумму 1,6 млрд доллара Фото: пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер (twitter.com/PiotrMuller)
Автор: Сергей Пышкин

Польша передала Украине вооружение на более чем млрд долларов. Это поможет сохранить суверенитет страны и Европы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт пресс-секретаря польского правительства Петра Мюллера.

"Польша передала Украине военную технику на сумму около 7 млрд злотых. Это более 1,6 млрд долларов", - написал Мюллер.

Как отметил пресс-секретарь польского правительства, это поможет сохранить украинский, польский и европейский суверенитет.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Британия отправила Польше боевые танки Challenger 2 для замены танков Т-72, которые страна отправит в Украину.

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