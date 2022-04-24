Макрон побеждает на выборах президента Франции, - экзитполы
Во Франции вечером, 24 апреля, завершился второй тур президентских выборов. За президентское кресло боролись действующий лидер Эммануэль Макрон и пророссийский политик Марин Ле Пен.
Больше о результатах выборов - в материале РБК-Украина.
Результаты экзитполов
Данные опроса социологического института Ifop:
- Эммануэль Макрон ("Вперед, Республика!") – 58%;
- Марин Ле Пен ("Национальное объединение") – 42%;
Данные экзитпола, проведенного по заказу BFMTV:
- Эммануэль Макрон ("Вперед, Республика!") – 57,6%;
- Марин Ле Пен ("Национальное объединение") – 42,4%;
France faced a choice between incumbent President Emmanuel Macron and far-right challenger Marine Le Pen in a close election. Macron has led in the polls, but a shock win for Le Pen couldn't be ruled out https://t.co/pZrBQuxMVW pic.twitter.com/UQbKHrwG8U— Reuters (@Reuters) April 24, 2022
Какими были прогнозы
Перед вторым туром голосования сразу три соцопросы пророчили победу Макрону. Как ожидалось, действующий президент может получить поддержку около 56,6% избирателей.
Исследование Ipsos прогнозировало, что Макрон наберет 57,5% голосов, опрос Opinionway и Ifop с 57% и 55,5% соответственно.
Как завершился первый тур
В первом туре голосования действующий президент опередил Ле Пен на несколько процентов. По результатам первого тура голоса распределились так:
- Эммануэль Макрон ("Вперед, Республика!") – 27,84%;
- Марин Ле Пен ("Национальное объединение") – 23,15%;
- Жан-Люк Меланшон ("Непокоренная Франция") – 21,95%.
- Эрик Земмур ("Reconquête") – 7,07% голосов;
- Валери Пекресс ("Республиканцы") – 4,78%;
- Янник Жадо ("Европа – Экология – Зеленые") – 4,63%;
- Жан Лассаль ("Résistons") – 3,13%;
- остальные кандидаты получили менее 3% голосов.
Напомним, в ходе предвыборной кампании Ле Пен заявила о намерении усилить сотрудничество между Россией и НАТО после войны.