Макрон побеждает на выборах президента Франции, - экзитполы

Во Франции вечером, 24 апреля, завершился второй тур президентских выборов. За президентское кресло боролись действующий лидер Эммануэль Макрон и пророссийский политик Марин Ле Пен.

Больше о результатах выборов - в материале РБК-Украина .

Результаты экзитполов

Данные опроса социологического института Ifop:

Эммануэль Макрон ("Вперед, Республика!") – 58%;

Марин Ле Пен ("Национальное объединение") – 42%;

Данные экзитпола, проведенного по заказу BFMTV:

Эммануэль Макрон ("Вперед, Республика!") – 57,6%;

Марин Ле Пен ("Национальное объединение") – 42,4%;

France faced a choice between incumbent President Emmanuel Macron and far-right challenger Marine Le Pen in a close election. Macron has led in the polls, but a shock win for Le Pen couldn't be ruled out https://t.co/pZrBQuxMVW pic.twitter.com/UQbKHrwG8U — Reuters (@Reuters) April 24, 2022

Какими были прогнозы

Перед вторым туром голосования сразу три соцопросы пророчили победу Макрону. Как ожидалось, действующий президент может получить поддержку около 56,6% избирателей.

Исследование Ipsos прогнозировало, что Макрон наберет 57,5% голосов, опрос Opinionway и Ifop с 57% и 55,5% соответственно.

Как завершился первый тур

В первом туре голосования действующий президент опередил Ле Пен на несколько процентов. По результатам первого тура голоса распределились так: