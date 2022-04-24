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Макрон побеждает на выборах президента Франции, - экзитполы

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Париж, Воскресенье 24 апреля 2022 21:00
Макрон побеждает на выборах президента Франции, - экзитполы Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Во Франции вечером, 24 апреля, завершился второй тур президентских выборов. За президентское кресло боролись действующий лидер Эммануэль Макрон и пророссийский политик Марин Ле Пен.

Больше о результатах выборов - в материале РБК-Украина.

Результаты экзитполов

Данные опроса социологического института Ifop:

  • Эммануэль Макрон ("Вперед, Республика!") – 58%;
  • Марин Ле Пен ("Национальное объединение") – 42%;

Данные экзитпола, проведенного по заказу BFMTV:

  • Эммануэль Макрон ("Вперед, Республика!") – 57,6%;
  • Марин Ле Пен ("Национальное объединение") – 42,4%;

Какими были прогнозы

Перед вторым туром голосования сразу три соцопросы пророчили победу Макрону. Как ожидалось, действующий президент может получить поддержку около 56,6% избирателей.

Исследование Ipsos прогнозировало, что Макрон наберет 57,5% голосов, опрос Opinionway и Ifop с 57% и 55,5% соответственно.

Как завершился первый тур

В первом туре голосования действующий президент опередил Ле Пен на несколько процентов. По результатам первого тура голоса распределились так:

  • Эммануэль Макрон ("Вперед, Республика!") – 27,84%;
  • Марин Ле Пен ("Национальное объединение") – 23,15%;
  • Жан-Люк Меланшон ("Непокоренная Франция") – 21,95%.
  • Эрик Земмур ("Reconquête") – 7,07% голосов;
  • Валери Пекресс ("Республиканцы") – 4,78%;
  • Янник Жадо ("Европа – Экология – Зеленые") – 4,63%;
  • Жан Лассаль ("Résistons") – 3,13%;
  • остальные кандидаты получили менее 3% голосов.

Напомним, в ходе предвыборной кампании Ле Пен заявила о намерении усилить сотрудничество между Россией и НАТО после войны.

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Франция Марин Ле Пен Эммануэль Макрон
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