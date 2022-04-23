Два месяца войны. Главное с пресс-конференции Зеленского в метро (обновляется)
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с журналистами, в ходе которой рассказал о ходе войны, которая продолжается уже два месяца.
Главные заявления Зеленского - в материале РБК-Украина.
- О Путине. Сложно оценить каждый шаг, сложно оценить, почему он держится за стол или кресло все эти годы.
Зеленский отметил, что всегда РФ хотела оказать влияние на Украину.
"Нас не считали и не считают в РФ независимым государством, не уважают культуру, наши ценности. Мы сегодня боремся за это - за независимость, за свободу", - добавил он.
- О РФ и переговорах. Любые форматы по поводу встреч через посредников из РФ не дадут желаемого результата. Эту войну может остановить тот, кто ее начал.
Я не очень боюсь, очень боится моя охрана, очень боится моя семья", - прокомментировал Зеленский информацию о покушениях на него.
- О встрече с Путиным. Я не боюсь встречи с президентом РФ, бояться я не имею права, потому что наш народ показал, что он ничего не боится... люди голыми руками останавливали российскую технику.
"Нормальный лидер не имеет права бояться, когда речь идет о нашем государстве и независимости", - подчеркнул он.
- О визите генсека ООН в Киев. Мы ожидаем стопроцентную поддержку от генсека ООН, потому что сто процентов правда на нашей стороне и война у нас.
- Об оружии. Относительно поставки оружия в Украину - нас точно не интересует мнение РФ.
- О Херсоне и Мариуполе. Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будет псевдореферендум в псевдореспубликах, Украина выйдет из любых переговорных процессов.
- Зеленский о Грузии. Я не понимаю позицию лидеров государства. Несмотря на количество километров, мы соседи, мы не хотим конфликтов с Грузией. Как Грузия вышла на улицы, как поддерживала. Но я не могу понять поведения... Я не понимаю ради чего не внедрение санкций... Какая экономика? Уже они (РФ, – ред.) отобрали часть Грузии.
"Мы обязательно вернем посла в дружескую Грузию, как только будем ощущать поддержку Украины от лидеров страны", - добавил он.
- О Мариуполе. Сегодня один из самых сложных дней. Сегодня они стреляют и с моря, и с суши, из танков, из артиллерии, из всего, из чего могут. Последний сигнал, что РФ что-то готовит, был час назад от "азовцев", которые там. Как только мы туда сможем дойти, мы придем. А пока, мы предлагаем гуманитарное решение этого вопроса- обмен.
- О готовности к войне. Я думаю, все оставшиеся в государстве украинцы, я сейчас не о женщинах и детях, которые уехали, есть некоторые мужчины, которые, к сожалению, оказались не мужчинами. Так вот, большинство украинцев не просто готовы, у нас нет другого выхода, мы стали таким государством, которое знает, что нам придется защищать нашу землю. Когда мы победим, у нас будет самая опытная армия.
- О переговорах с РФ. Я знаю, что они передали ответы на наши коммюнике. Самый актуальный вопрос это гарантии безопасности и нейтральность, это судьба Донбасса и Крыма. Я считаю, что больше вопросов не существует, все остальное - политические понты.
О США. Завтра к нам приезжают люди из США. У меня будет встреча с министром обороны и государственным секретарем. Когда безопасность позволит надеемся и президент США приедет. Завтра будем общаться о списке оружия, которое нам необходимо, и темпах его поставки.
Россия развязала войну против Украины 24 февраля, рано утром начав обстреливать украинские города. В Украине введено военное положение, которое по состоянию на сейчас будет действовать до 25 мая, но сроки могут измениться.
За время войны против Украины армия оккупанта потеряла около 21,6 тысяч военных убитыми. Также украинские войска уничтожили более 850 танков противника, 177 самолетов и 154 вертолета.
Украина и РФ ведут переговоры о перемирии, большая часть встреч проходит в онлайн-режиме. Однако, были и очные раунды переговоров. В частности, на встрече делегаций в Стамбуле Украина представила свое коммюнике, которое было передано РФ. Одним из условий Украины являются гарантии безопасности, которые, как предполагается, должны обеспечивать, в частности, страны Совбеза ООН. На данный момент Украина ждет от партнеров подтвержений о готовности выступить гарантами.
Подробнее о ситуации в Украине на 59-й день войны читайте в онлайне РБК-Украина.