Германия и Франция обошли эмбарго на поставки оружия России, - The Telegraph

Германия и Франция обошли эмбарго ЕС на поставки оружия России, введенном в 2014 году. Немецкие и французские компании поставляли Москве бомбы, реактивные снаряды и другую военную технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

По данным издания, Франция и Германия в обход эмбарго поставили в Россию военной техники на сумму 273 млн евро. Журналисты предполагают, что полученное Москвой оружие может использоваться в войне против Украины.

"Они отправили (Москве - ред.) оборудование, в том числе бомбы, реактивные снаряды, ракеты и пушки, несмотря на эмбарго ЕС на поставки оружия в Россию, введенное после (оккупации - ред.) Крыма в 2014 году", - отмечает газета.

Также отмечается, что по меньшей мере 10 стран-членов НАТО экспортировали из России оборудование почти на 350 млн евро. При этом около 78% от общего количества было поставлено немецкими и французским компаниям.

"И Париж, и Берлин сопротивлялись запрету ЕС на покупку газа у России, и в настоящее время блок платит Москве миллиард евро в день за поставки энергоресурсов", - подчеркнули в издании.