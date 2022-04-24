ru ua
Вс, 24 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Глава МИД Австрии выступил против вступления Украины в ЕС

Новина українською →
Вена, Воскресенье 24 апреля 2022 09:05
Глава МИД Австрии выступил против вступления Украины в ЕС Фото: министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг выступил против вступления Украины в Европейский союз. По его мнения, модель отношений Европы и Украины должна быть отличной от полноправного членства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Standart.

В частности, на 14-м саммите европейских СМИ в Лехе-на-Арльберге он заявил, что Австрия может быть частью европейской системы обороны, сохраняя при этом традиционный военный нейтралитет.

Что касается войны России против Украины, Шалленберг подчеркнул, что Австрия нейтральна в военном отношении, но не в политическом. Он также отметил, что речь идет о защите западной модели жизни с ее фундаментальными правами и свободами.

Однако, по его словам, Евросоюзу в отношениях с Украиной следует выбрать иной путь, нежели полноправное членство. Шалленберг выступил в поддержку создания моделей, отличных от полноправного членства или соглашений об ассоциации.

"Мы экспортируем наш западный образ жизни", - добавил он и подчеркнул, что нужно дальнейшее углубление отношений.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина рассчитывает полноценно вступить в ЕС в 2024 году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Украина Австрия Вступление в ЕС
NEWS
60-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
60-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает