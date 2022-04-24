Как будет развиваться война России против Украины: прогноз Арестовича

"Через две, максимум три недели активная фаза боевых действий затухает. Они к 9 мая объявляют какие-то промежуточные победы, говорят, что задача выполнена, и предлагают вступить в переговоры. Причем громко начинают кричать, что народ Донбасса они защитили, против Украины никогда ничего не имели, забыв свои слова, что они нас собирались денацифицировать за 72 часа", - отметил он.

По его словам, дальше все зависит о того, пойдет ли Украина на мирные переговоры или нет, поскольку народ требует выгнать оккупантов.

"Но наша позиция очень жесткая, я не знаю, пойдет ли на нее Россия. А если не пойдет, это будет позиционная война - с ударами артиллерии, с рейдами спецназа, маленькая и тактическая… Россия попытается накопить еще резервы, чтобы периодически предпринимать какое-то полунаступление. И где-нибудь к концу августа они могут попытаться еще куда-то там наступать. Это будет как операция на востоке", - подчеркнул Арестович.

Он добавил, что если этот цикл провалится, что возможна еще одна попытка где-то в октябре.

"А дальше все зависит от того, как будут действовать санкции, будут ли вводить новые и как будет идти в Украину западная помощь. Так может и до Нового года идти. Надо понимать, что это уже не будет активной войной…Но все будущие операции все равно будут меньше, чем эта. Уже сил не хватает на такие вещи", - отметил Арестович.