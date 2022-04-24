Марин Ле Пен заранее признала поражение в президентских выборах Франции

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Ле Пен.

Во время выступления из своего штаба, Марин Ле Пен заявила о своей преданности Франции и французскому народу. Она отметила, что 43% поддержки уже являются якобы для нее потрясающей победой.

Кандидат на пост президента добавила, что не намерена покидать политику после поражения.

"Миллионы наших соотечественников выбрали национальный лагерь и смены. Я хотела бы выразить глубокую благодарность тем, кто имел доверие в первом туре, и тем, кто своими миллионами присоединился к нам во втором туре", - отметила Ле Пен.

Также она подчеркнула, что будет бороться с "монополизацией власти".

"Я буду вести эту борьбу вместе с Джорданом Барделлою, со всеми теми, кто выступал против Эммануэля Макрона, со всеми теми, у кого на сердце нация. Мы хотим объединить всех тех, откуда бы они ни были", - отметила Ле Пен.