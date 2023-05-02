Ракетний удар по Павлограду та США готують новий пакет допомоги для ЗСУ: новини за 1 травня

Війна Росії проти України: останні новини

Внаслідок ракетного удару по Павлограду загинуло дві людини, - Зеленський

Російські військові вночі, 1 травня, випустили по Дніпропетровській області ракети. Ворог двічі за ніч атакували Павлоград та Павлоградський район. Внаслідок ракетного удару загинуло дві людини.

"Павлоград Дніпропетровської області. Ракети терористів забрали життя двох людей, зовсім молодих хлопців", - сказав президент України Володимир Зеленський.

Ще сорок людей отримали поранення внаслідок удару армії РФ.

США передали Україні майже все потрібне для контрнаступу і готують новий пакет, - Білий дім

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що його країна передала Україні майже 100% необхідної для контрнаступу техніки.

Окрім цього, за його словами, невдовзі Сполучені Штати нададуть Україні додатковий пакет військової допомоги.

Чекаємо на "коаліцію CV90". Резніков про результати розмови з міністром оборони Швеції

У понеділок, 1 травня, міністр оборони України Олексій Резніков провів розмову з міністром оборони Швеції Полом Джонсоном.

"Вдячний моєму другу, міністру оборони Швеції Полу Джонсону за непохитну та постійну підтримку України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міністри обговорили подальші кроки щодо зміцнення потенціалу української армії.

"З нетерпінням чекаємо на плідну "Коаліцію CV90", - додав Резніков.

Територія всеосяжного рабства. Данілов пояснив, чому РФ має зникнути у сучасному вигляді

Росія має перестати існувати у сучасному вигляді та сучасних кордонах, адже це територія всеосяжного рабства, якою керують особи з психічними розладами.

"Там, де доля України перетинається з Росією, - це завжди історія мільйонів жертв, вбивств і страждань. Все, чого торкається Росія, перетворюється на смерть, гниль і бруд", - написав секретар РНБО Олексій Данілов.

У Миколаївській області закриють доступ до моря і в ліс, - Кім

У Миколаївській області доступ до морських пляжів і в ліси заборонять через загрозу мін. Внутрішні водоймища залишаться відкритими.

"У Миколаївській області доступ до пляжів Чорного моря та лісів буде заборонено військовими через мінну загрозу, і я з цим погоджуюсь. Але внутрішні водоймища області будуть доступні для відпочинку влітку", - сказав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Болгарія може не застосовувати санкції проти РФ, запроваджені ЄС. Розпочато розслідування

Прокуратура Болгарії почало розслідування за фактом того, як уряд країни застосовує санкції ЄС проти Росії.

Так, приводом для відповідного розслідування стала заява депутата болгарського парламенту Деляна Добрєва про те, що "мільйони російських олігархів відмиваються через банк у Болгарії", при цьому він не назвав який саме банк має на увазі. За день прокуратура повідомила, що доручила Державному агентству національної безпеки розслідувати справу.

"Прокуратура запитує у Ради міністрів та всіх міністерств і відомств, що беруть участь у Координаційній групі (за російськими санкціями), інформацію про конкретні вжиті заходи, дії та акти, видані у зв'язку із введеними санкціями", - говориться в заяві прокуратури.

У Британії заговорили про "економічний Рамштайн", щоб "задушити військову машину" Путіна

У парламенті Британії запропонували консолідувати зусилля в контексті санкцій проти Росії, які не мали такого великого впливу на російську економіку, як очікували західні країни. Там запропонували створити так званий "економічний Рамштайн" для "тих, хто бореться за свободу України".

З такою ініціативою голова комітету із закордонних справ Палати громад Алісія Кернс виступила після того, як вивчила низку цифр, що показують, що санкції "не мали такого великого впливу на економіку Росії, як розраховували західні країни".

"Ці дуже докладні дані ще більше підтверджують необхідність "економічного Рамштайну" тих, хто бореться за свободу України", - зазначила вона.

Екс-нардепа від ОПЗЖ Волошина судитимуть за держзраду, йому загрожує 15 років в'язниці

Колишньому нардепу від забороненої ОПЗЖ Олегу Волошину, який втік до Росії, загрожує до 15 років в'язниці. Він постане перед судом за держзраду.

"Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо підозрюваного у державній зраді колишнього народного депутата України від забороненої партії ОПЗЖ Олега Волошина. Обвинувальний акт направлено до суду", - заявили в ДБР.

Вказано, що Служба безпеки спільно з ДБР зібрала доказову базу на колишнього народного депутата Верховної ради України ІХ скликання Олега Волошина.

Папа Франциск розповів про секретну місію щодо України та допомогу у поверненні дітей

Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край конфлікту між Росією та Україною. Він також готовий допомогти повернути українських дітей, які насильно вивезені на територію в Росії.

"Зараз йде місія, але вона ще не оприлюднена. Коли її буде оприлюднено, я розкрию її", - сказав Папа Римський журналістам під час польоту додому після триденного візиту до Угорщини.

За його словами, мир завжди досягається відкриттям каналів. "Ви ніколи не зможете досягти миру через закриття... Це непросто", - сказав він.