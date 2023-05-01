Рятувальники Київської області виявили та ліквідували залишки російської ракети Х-55. Для цього було використано піротехнічну машину важкого типу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної служби України з надзвичайних.

"Днями в одному із селищ Київської області піротехніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили крилату ракету Х-55", - сказано в повідомленні.

Її було вилучено та транспортовано на спецполігон за допомогою піротехнічної машини важкого типу. Там за допомогою керованого вибуху залишки ракети було ліквідовано.

"Пам'ятайте: під час обстрілу деякі снаряди можуть не спрацювати одразу. Але вони можуть вибухнути будь-якої миті. Те, що здається частиною, уламком також може містити заряд і бути небезпечним. Не підбирайте такі "трофеї" та довірте справу фахівцям", - нагадали в ДСНС.

Фото: у Київській області рятувальники ліквідували залишки ракети Х-55 (facebook.com/mrcshrdsnsukraine)