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У Київській області рятувальники ліквідували залишки ракети Х-55

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Україна, Понеділок 01 травня 2023 17:11
У Київській області рятувальники ліквідували залишки ракети Х-55 Фото: у Київській області рятувальники ліквідували залишки ракети Х-55 (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Рятувальники Київської області виявили та ліквідували залишки російської ракети Х-55. Для цього було використано піротехнічну машину важкого типу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної служби України з надзвичайних.

"Днями в одному із селищ Київської області піротехніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили крилату ракету Х-55", - сказано в повідомленні.

Її було вилучено та транспортовано на спецполігон за допомогою піротехнічної машини важкого типу. Там за допомогою керованого вибуху залишки ракети було ліквідовано.

"Пам'ятайте: під час обстрілу деякі снаряди можуть не спрацювати одразу. Але вони можуть вибухнути будь-якої миті. Те, що здається частиною, уламком також може містити заряд і бути небезпечним. Не підбирайте такі "трофеї" та довірте справу фахівцям", - нагадали в ДСНС.

Фото: у Київській області рятувальники ліквідували залишки ракети Х-55 (facebook.com/mrcshrdsnsukraine)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що українські військові під час масованого удару росіян 1 травня збили в центрі країни ворожу ракету.

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