Папа Франциск розповів про секретну місію щодо України та допомогу у поверненні дітей

Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край конфлікту між Росією та Україною. Він також готовий допомогти повернути українських дітей, які насильно вивезені на територію в Росії.

Про це заявив папа римський Франциск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Зараз йде місія, але вона ще не оприлюднена. Коли її буде оприлюднено, я розкрию її", - сказав тато журналістам під час польоту додому після триденного візиту до Угорщини.

За його словами, світ завжди досягається відкриттям каналів. Ви ніколи не зможете досягти миру через закриття... Це непросто", - сказав він.

Папа додав, що говорив про ситуацію в Україні з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та з митрополитом Іларіоном, представником Російської православної церкви у Будапешті.

"Ми говорили про все це. Усі зацікавлені у дорозі до миру", - сказав він.

З того часу, як Росія вторглася в Україну в лютому 2022 року, Франциск практично щотижня закликав до миру і неодноразово висловлював бажання виступити посередником між Києвом та Москвою. Його пропозиції досі не привели до жодного результату.

86-річний Папа Франциск раніше заявляв, що хоче відвідати Київ, а також Москву із миротворчою місією.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у четвер зустрівся з папою римським у Ватикані та сказав, що обговорив "формулу миру", запропоновану президентом України Володимиром Зеленським.

Шмигаль також попросив допомоги у репатріації дітей. За оцінками Києва, майже 19 500 дітей було вивезено до Росії або окупованого Росією Криму з моменту вторгнення Москви в лютому минулого року, що є незаконною депортацією.

"Святий Престол готовий зробити це (допомогти репатріювати дітей), тому що це правильно, - сказав Франциск. - Усі людські жести допомагають, але жести жорстокості не допомагають. Ми повинні робити все, що в людських силах".