Внаслідок ракетного удару по Павлограду загинуло дві людини, - Зеленський

Внаслідок ракетного удару по Павлограду у Дніпропетровській області загинуло дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Ще сорок людей - жінки, діти, чоловіки - отримали допомогу після поранень і травмувань", - додав президент.

"Павлоград Дніпропетровської області. Ракети терористів забрали життя двох людей, зовсім молодих хлопців", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, російські військові вночі, 1 травня, випустили по Дніпропетровській області ракети. Ворог двічі за ніч атакували Павлоград та Павлоградський район. Спочатку було відомо про 25 постраждалих, троє з яких - діти.

Через ракетний обстріл Дніпропетровської області під час масованої атаки України у понеділок, 1 травня, поранення отримали вже 34 людини. Наймолодшій з них - 8 років.

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